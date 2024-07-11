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Doğallığın Kitabını Yazan Aslı Enver'in Samimiyet Kokan Mezuniyet Fotoğrafları

Doğallığın Kitabını Yazan Aslı Enver'in Samimiyet Kokan Mezuniyet Fotoğrafları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 17:52

Samimiyet, doğallık, duru güzellik...Ne ararsanız Aslı Enver'de var! Bugünlerde kızıyla verdiği birbirinden tatlı pozlarıyla gündemimizden düşmeyen Aslı Enver'i övmeyen yok neredeyse. 

Peki Aslı Enver'in yıllar önceki mezuniyet fotoğraflarını hiç gördünüz mü?

Bir kez daha kendisini seveceğiniz kesin!

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2022 yılında dünyaevine giren Aslı Enver, doğallığı, samimiyeti ve güzelliğiyle herkesin takdir ettiği bir isim.

2022 yılında dünyaevine giren Aslı Enver, doğallığı, samimiyeti ve güzelliğiyle herkesin takdir ettiği bir isim.

Gerek oyunculuğu gerek samimiyetiyle herkesin gönlünde bir yer edinmeyi başaran Aslı Enver, 2022 yılından beri de kurduğu ailesiyle sık sık magazin gündemine geliyor.

2023'te dünyaya gelen Aslı Enver'in kızı Elay'ın tatlılığına ise her seferinde bir maşallah çekiyoruz.

2023'te dünyaya gelen Aslı Enver'in kızı Elay'ın tatlılığına ise her seferinde bir maşallah çekiyoruz.

6. ayına kadar kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Aslı Enver, artık zaman zaman kızıyla gönüllerimizi eriten paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde de bu çekirdek aile, kızlarının ilk yaşını kutladı. İlk doğum günü olduğu halde, kutlamaların oldukça mütevazı olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de bu çekirdek aile, kızlarının ilk yaşını kutladı. İlk doğum günü olduğu halde, kutlamaların oldukça mütevazı olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Aslı Enver yine herkesin takdirini almayı başardı anlayacağınız!

Geçtiğimiz günlerde ise bu tatlı anne kız ilk kumdan kalelerini yaptı!

Peki bugün öve öve bitiremediğimiz Aslı Enver, bundan yıllar önce nasıl görünüyordu? Hiç değişmemiş resmen!

Peki bugün öve öve bitiremediğimiz Aslı Enver, bundan yıllar önce nasıl görünüyordu? Hiç değişmemiş resmen!

Aslı Enver'in mezuniyet fotoğraflarından da doğallık akıyor gördüğünüz üzere.

Aslı Enver'in mezuniyet fotoğraflarından da doğallık akıyor gördüğünüz üzere.
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Mezun olduğu için oldukça heyecanlı, kıpır kıpır olduğunu tahmin etmek de zor değil!

Mezun olduğu için oldukça heyecanlı, kıpır kıpır olduğunu tahmin etmek de zor değil!

Aslı Enver'in yanındaki diğer mezun arkadaşı tanıdınız mı? Evet, Melisa Sözen'den başkası değil!

Aslı Enver'in yanındaki diğer mezun arkadaşı tanıdınız mı? Evet, Melisa Sözen'den başkası değil!

Melisa Sözen, bu fotoğrafı paylaşarak Aslı Enver'in doğum gününü kutlamış, bizler de bu sayede başarılı iki oyuncumuzun gençliğini görebilmiştik...

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