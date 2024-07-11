Doğallığın Kitabını Yazan Aslı Enver'in Samimiyet Kokan Mezuniyet Fotoğrafları
Doğallığın Kitabını Yazan Aslı Enver'in Samimiyet Kokan Mezuniyet Fotoğrafları
Samimiyet, doğallık, duru güzellik...Ne ararsanız Aslı Enver'de var! Bugünlerde kızıyla verdiği birbirinden tatlı pozlarıyla gündemimizden düşmeyen Aslı Enver'i övmeyen yok neredeyse.
Peki Aslı Enver'in yıllar önceki mezuniyet fotoğraflarını hiç gördünüz mü?
Bir kez daha kendisini seveceğiniz kesin!
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2022 yılında dünyaevine giren Aslı Enver, doğallığı, samimiyeti ve güzelliğiyle herkesin takdir ettiği bir isim.
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2023'te dünyaya gelen Aslı Enver'in kızı Elay'ın tatlılığına ise her seferinde bir maşallah çekiyoruz.
Geçtiğimiz günlerde de bu çekirdek aile, kızlarının ilk yaşını kutladı. İlk doğum günü olduğu halde, kutlamaların oldukça mütevazı olması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Peki bugün öve öve bitiremediğimiz Aslı Enver, bundan yıllar önce nasıl görünüyordu? Hiç değişmemiş resmen!
Aslı Enver'in mezuniyet fotoğraflarından da doğallık akıyor gördüğünüz üzere.
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Mezun olduğu için oldukça heyecanlı, kıpır kıpır olduğunu tahmin etmek de zor değil!
Aslı Enver'in yanındaki diğer mezun arkadaşı tanıdınız mı? Evet, Melisa Sözen'den başkası değil!
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