Doğa ile İç İçe Olmanın Ruh Sağlığına Muhteşem Faydaları

Doğada vakit geçirmek, zihinsel keskinliği artırır. Çünkü zihnimizin de tıpkı bedenimiz gibi dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bunun için ise en doğru yol ise doğa ile iç içe olmaktır. Zihni dinlendirme ise bilişsel işlevleri artırır.