Dışişleri Bakanlığı'na Dikkat Çeken Atamalar! Başkan Yardımcılığı Görevine Üç İsim Atandı!

Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yakın isimler olduğu biliniyor. Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, SETA’da (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) İletişim Başkanı Altun ile birlikte çalışmalara imza atan isimler.