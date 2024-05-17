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Dışişleri Bakanlığı'na Dikkat Çeken Atamalar! Başkan Yardımcılığı Görevine Üç İsim Atandı!

Dışişleri Bakanlığı'na Dikkat Çeken Atamalar! Başkan Yardımcılığı Görevine Üç İsim Atandı!

Resmi Gazete Dışişleri Bakanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 11:32 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakan Yardımcılıkları’na atamalar gerçekleştirdi. Bakan yardımcılığı görevine getirilen üç isim Resmi Gazete'de yayımlandı. 

İşte, detaylar...

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Dışişleri Bakanlığı'na dikkat çeken atamalar!

Dışişleri Bakanlığı'na dikkat çeken atamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Atama kararlarında Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran isimleri dikkat çekti.

Atama kararlarında Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran isimleri dikkat çekti.

Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yakın isimler olduğu biliniyor. Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, SETA’da (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) İletişim Başkanı Altun ile birlikte çalışmalara imza atan isimler.

İstanbul Şehir Üniversitesi kurucuları arasında da yer alan Fahrettin Altun ile Burhanettin Duran birlikte birçok proje, kitap, dergi ve makaleye imza attı.

İstanbul Şehir Üniversitesi kurucuları arasında da yer alan Fahrettin Altun ile Burhanettin Duran birlikte birçok proje, kitap, dergi ve makaleye imza attı.

İstanbul Şehir Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in rektör atanması üzerine üniversitedeki görevlerinden istifa etmişti.

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