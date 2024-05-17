Dışişleri Bakanlığı'na Dikkat Çeken Atamalar! Başkan Yardımcılığı Görevine Üç İsim Atandı!
Dışişleri Bakanlığı'na Dikkat Çeken Atamalar! Başkan Yardımcılığı Görevine Üç İsim Atandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakan Yardımcılıkları’na atamalar gerçekleştirdi. Bakan yardımcılığı görevine getirilen üç isim Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dışişleri Bakanlığı'na dikkat çeken atamalar!
Atama kararlarında Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran isimleri dikkat çekti.
İstanbul Şehir Üniversitesi kurucuları arasında da yer alan Fahrettin Altun ile Burhanettin Duran birlikte birçok proje, kitap, dergi ve makaleye imza attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın