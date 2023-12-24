Dinozorların Kaderini Yaşayabiliriz: Dünya Kitlesel Yok Oluşa Çok Yakın
Dinozorların Kaderini Yaşayabiliriz: Dünya Kitlesel Yok Oluşa Çok Yakın
Bilim insanları, son 500 yılda 73 türün yok olmasında insan faaliyetlerinin etkili olduğunu ve Dünya'nın altıncı kitlesel yok oluş eşiğinde olduğumuzu belirtiyor.
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Dünya, tarih boyunca beş büyük biyolojik felaket yaşadı. Bu felaketler ile dünya üzerinden birçok tür yok oldu. Bu biyolojik felaketleri en bilinen örneği 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan dev bir meteorla dinozorların neslinin tükenmesi.
Bilim insanlarına göre, dünya altıncı büyük biyolojik yok oluş dönemini yaşamaya çok yakın ve bu seferki yok oluşun sorumlusu insanlık.
Stanford Üniversitesi'nden ve Meksika'daki UNAM Üniversitesi'nden araştırmacılar, türlerin soyunun tükenmesinde hızlı bir artış olduğunu belirledi.
Son 500 yılda, 73 farklı türün yok olduğunu tespit ettiler. İnsan etkisi olmasaydı, bu 73 türün yok olması için 18 bin yıl gerekecekti.
Bilim insanları, insanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmesi, aşırı avlanma ve iklim krizi yaratma eylemlerinin türlerin yok oluşunu hızlandırdığını belirtti.
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Uzmanlar, her türün genetik mirasının da onlarla birlikte yok olduğunu ve bu durumun biyoçeşitlilik için büyük bir risk oluşturduğunu söylüyor. Bu durum, dünyamızın biyolojik çeşitliliğinin korunması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor.
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