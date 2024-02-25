Dilber misin, Tülay mı?
Dilber misin, Tülay mı?
Sen Dilber misin, yoksa Tülay mı?
Hadi teste!
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İlk sorumuz geliyor: Tek kelimeyle kendinden bahseder misin?
Zaten aşklar hep yalan dolan: Arkadaş çevrenden naber?
Peki biraz da özel hayatını soralım: Aşkla aran nasıl?
Bize biraz hobilerinden bahseder misin?
Sence gerçek aşk diye bir şey var mı?
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Zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
Daha önce hiç birisi için fedakarlık yaptın mı?
Son olarak: Seni ne mutlu eder?
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