Görüş Bildir
Haberler
Test
Dilber misin, Tülay mı?

Dilber misin, Tülay mı?

Effy
Effy - Onedio Editörü
25.02.2024 - 17:01

Sen Dilber misin, yoksa Tülay mı?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk sorumuz geliyor: Tek kelimeyle kendinden bahseder misin?

Zaten aşklar hep yalan dolan: Arkadaş çevrenden naber?

Zaten aşklar hep yalan dolan: Arkadaş çevrenden naber?

Peki biraz da özel hayatını soralım: Aşkla aran nasıl?

Peki biraz da özel hayatını soralım: Aşkla aran nasıl?

Bize biraz hobilerinden bahseder misin?

Bize biraz hobilerinden bahseder misin?

Sence gerçek aşk diye bir şey var mı?

Sence gerçek aşk diye bir şey var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Zorluklarla nasıl başa çıkarsın?

Zorluklarla nasıl başa çıkarsın?

Daha önce hiç birisi için fedakarlık yaptın mı?

Daha önce hiç birisi için fedakarlık yaptın mı?

Son olarak: Seni ne mutlu eder?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Dilber'sin!

Dilber'sin!

Sen Dilber'sin!

Dışarıdan mesafeli, tanıyınca herkesten samimi biri olup çıkıyorsun. Yıkılması zor duvarların var ama doğru insana gardını hemen indiriyorsun. Keyiflenmen iki süslenmene bakar. Her yerde öz güvenin ön plana çıkıyor; seni gören senden tırsmıyor değil. İnsanlara kolay güvenemiyorsun ama güvendiğin zaman kendini bütünüyle teslim ediyorsun. Ayrıca geçmişte yaşadığın zorluklardan dolayı hem kolay öfkelenir hem de bir o kadar vurdumduymaz bir yapın var. Yani dengesiz olduğunu söylemek mümkün... Bu bakımdan Dilber'e az çok benziyorsun.

Tülay'sın!

Tülay'sın!

Sen Tülay'sın!

Sen iyi niyetli ve saf birisin; maalesef bundan faydalananlar yok değil... Senin iyi niyetini sömürenler, yine seni 'sevip düşündüğünü' söyleyenlerle aynı kişi. Ancak o kadar hayat dolusun ki yediğin bıçaklara rağmen ne aşka olan inancını ne de insanlara olan inancını kaybediyorsun. Ayrıca çaktırmasan da entelektüel bir tarafın var; bunu etkileyici bulanlar da var! Tek yapman gereken toksik insanlardan arınıp kendine odaklanmak. Çünkü muhteşem bir potansiyelin var; istediğin her şeyi başarabilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın