Dilber misin, Tülay mı?

Sen Tülay'sın!

Sen iyi niyetli ve saf birisin; maalesef bundan faydalananlar yok değil... Senin iyi niyetini sömürenler, yine seni 'sevip düşündüğünü' söyleyenlerle aynı kişi. Ancak o kadar hayat dolusun ki yediğin bıçaklara rağmen ne aşka olan inancını ne de insanlara olan inancını kaybediyorsun. Ayrıca çaktırmasan da entelektüel bir tarafın var; bunu etkileyici bulanlar da var! Tek yapman gereken toksik insanlardan arınıp kendine odaklanmak. Çünkü muhteşem bir potansiyelin var; istediğin her şeyi başarabilirsin.