Dijital Yayıncılığın Dev İsmi Mediazone Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

Mediazone sosyal medyada sıkı takipçisi olduğumuz bir çok dijital markayı bünyesinde topluyor. Bu markaların her biri de kendi alanında lider konumunda. Onedio, Webtekno, Maçkolik, Mynet, Yemek.com ve TV Ekstra gibi markalar milyonlarca kullanıcıya günlük olarak ulaşıyor. Bu markaların her biri farklı içerik kategorilerine hitap ediyor. Haber, teknoloji, spor, eğlence, yemek, video ve daha fazlası… Böyle geniş bir ağ sayesinde Mediazone yalnızca bir yayıncı değil aynı zamanda Türkiye’nin dijital hafızasını oluşturan bir içerik ekosistemi.