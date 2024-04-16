Dijital Detoksa İhtiyacın Olduğunu Gösteren 10 İşaret

Sürekli olarak bilgi tüketmek ve bilgi akışını kesintisiz olarak devam ettirmek, beyinin dinlenme fırsatı bulamamasına ve sürekli bir bilgi yükü altında kalmasına neden olur. Bu durumda bir süre sonra hem odaklanma sorunu yaşayabilir hem de mevcut bilgilerinizi zamanla unutabilirsiniz.