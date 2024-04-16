Dijital Detoksa İhtiyacın Olduğunu Gösteren 10 İşaret
Dijital Detoksa İhtiyacın Olduğunu Gösteren 10 İşaret
'Dijital detoksun ne gibi faydaları var? Dijital detoks herkes için gerekli mi?' gibi sorularınız varsa cevabı bu içerikte bulabilirsiniz. 👇
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1. Çok uzun saatler ekrana bakıyorsanız
2. Uyku problemleri yaşıyorsanız
3. Dikkat dağınıklığınız varsa
4. Sosyal ortamlardan uzak kaldıysanız
5. Fiziksel rahatsızlığınız varsa
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6. Zihinsel yorgunluk hissediyorsanız
7. Kendinizi gerçek hayattan kopmuş hissediyorsanız
8. Sürekli bilgiye maruz kalıyorsanız
9. Dikkat süreniz çok kısaysa
10. Zaman yönetiminde problem yaşıyorsanız
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