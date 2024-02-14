Deprem Konutu Kurasında Menzil Şeyhlerinin Tamamına Ev Çıktığı Ortaya Çıktı!
Deprem Konutu Kurasında Menzil Şeyhlerinin Tamamına Ev Çıktığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/skandal-...
Adıyaman'daki deprem konutu çekilişinde, milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleriyle dikkat çeken ve birçok şirketin sahibi olan Menzil tarikatının şeyhlerinin tamamının ismi çıktığı belirlendi. Deprem konutu hakkı kazanan Menzil tarikatının şeyhi Saki Elhüseyni'nin sahibi olduğu bir kuyumcu dükkanı da olduğu bilgisi de gündeme geldi.
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BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın raporuna göre, deprem felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar, çadırlarda ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyorlar. Ancak AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar'a deprem konutu verilmesi, yeni bir tartışma ve skandalın ortaya çıkmasına neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, Adıyaman'da deprem felaketinde evlerini kaybedenler için 8 Şubat'ta deprem konutu kurası düzenledi.
Bu kura, Menzil Cemaati'nin merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlendi ve sadece 13 kişiye deprem konutu verildi.
Ancak bu 13 kişiden 7'sinin, kamu sektöründe hızla örgütlenen Menzil Cemaati'ni yöneten Elhüseyni ailesine ait olduğu belirlendi.
Deprem konutu kazananlar arasında, cemaatin lideri olan ve lüks araçlara binen, ayrıca birçok şirketin sahibi olan Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni adlı üç kardeş bulunuyor.
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Deprem konutu kazanan diğer "şanslı" isimler arasında Menzil şeyhlerinin akrabaları olan Mahsun, Muhammed Emin, Suadet ve Mesude Elhüseyni de bulunuyor.
BirGün'e konuşan Menzil kaynakları, "Menzil şeyhlerinin ve akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasar almadığı" konusunda ısrar ederek, kuranın şüpheli olduğunu ileri sürdüler.
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