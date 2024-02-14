Deprem Konutu Kurasında Menzil Şeyhlerinin Tamamına Ev Çıktığı Ortaya Çıktı!

Adıyaman'daki deprem konutu çekilişinde, milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleriyle dikkat çeken ve birçok şirketin sahibi olan Menzil tarikatının şeyhlerinin tamamının ismi çıktığı belirlendi. Deprem konutu hakkı kazanan Menzil tarikatının şeyhi Saki Elhüseyni'nin sahibi olduğu bir kuyumcu dükkanı da olduğu bilgisi de gündeme geldi.