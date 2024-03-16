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Deprem Bölgelerine Can Suyu: Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye Kampanyası

etiket Deprem Bölgelerine Can Suyu: Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye Kampanyası

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
16.03.2024 - 18:39

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu süreçte, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 'Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye' (E-birliktelik) kampanyası hayata geçirildi. 'E-birliktelik' kampanyası, depremden etkilenen illerimizdeki ekonomik hayatın canlandırılması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Dijitalleşme yolculuğunda, bu tür desteklerin işletmeler ve bireyler için yeni başlangıçlar sunması bekleniyor.

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Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi derinden sarsan, yüz binlerce insanımızın enkaz altında kaldığı, 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi derinden sarsan, yüz binlerce insanımızın enkaz altında kaldığı, 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, TOBB Türkiye ETicaret Meclisi üyeleri tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki yerel üretici, satıcı ve esnafın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi, güçlenmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ'a 'Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye' (Ebirliktelik) kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın sunduğu desteklerden biri: E-Ticaret Platformlarına Kayıt Desteği

Kampanyanın sunduğu desteklerden biri: E-Ticaret Platformlarına Kayıt Desteği

İlk defa e-ticaret platformlarına kaydolacak işletmelere, 1 ila 3 ay arasında değişen sürelerde düşük ya da hiç komisyon ödemeden satış yapma imkanı sunuluyor. Bu destek, işletmelerin dijital dünyaya adım atmasını ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Altyapı, Reklam ve Pazarlama Desteği

Altyapı, Reklam ve Pazarlama Desteği

E-ticaret ekosisteminde yer alan işletmeler için altyapı, reklam, pazarlama ve platformlarda görünürlük desteği sağlanıyor. Bu sayede işletmelerin marka bilinirliği artırılıyor ve ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyorlar.

Coğrafi İşaretli Ürünler İçin İhracat Desteği

Coğrafi İşaretli Ürünler İçin İhracat Desteği

Bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve ihracatı konusunda özel destekler ile bölgenin zengin ve özgün ürünleri uluslararası pazarlarda daha fazla yer buluyor.

E-Ticaret Eğitim Desteği

E-Ticaret Eğitim Desteği

Hem esnaf ve tacirlere hem de esnaf ya da tacir olmayan dezavantajlı gruplara (ev hanımları, engelli bireyler gibi) e-ticaret ile ilgilenen herkese yönelik eğitim programları düzenleniyor. Bu eğitimlerle, e-ticaretin temellerinden ileri seviye stratejilere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuluyor.

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Gıda Kolisi Yardımı

Gıda Kolisi Yardımı

Depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılıyor. Bu yardımlarla, bölgedeki insanların temel gıda ihtiyaçları karşılanıyor ve zor zamanlarda destek olunuyor.

Siz de bu kampanya kapsamında depremden etkilenen yerel üretici, satıcı ve esnafa siparişlerinizde umut olmak isterseniz buradan destek olabilirsiniz.

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