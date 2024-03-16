Deprem Bölgelerine Can Suyu: Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye Kampanyası

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu süreçte, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 'Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye' (E-birliktelik) kampanyası hayata geçirildi. 'E-birliktelik' kampanyası, depremden etkilenen illerimizdeki ekonomik hayatın canlandırılması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Dijitalleşme yolculuğunda, bu tür desteklerin işletmeler ve bireyler için yeni başlangıçlar sunması bekleniyor.

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