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Denk Geldiğinde Gözlerinden Kalp Fışkırtacak Flört Hamlesi Ne?

etiket Denk Geldiğinde Gözlerinden Kalp Fışkırtacak Flört Hamlesi Ne?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 22:01

O hareket seni kendinden geçiriyor! Merak ediyorsan seni testimize alalım...

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1. Cinsiyetini öğrenelim lütfen...

2. Söyle bakalım, birine karşı his beslediğinde ona bunu belli eder misin?

3. İnsanlarla konuşurken geriliyor musun?

4. Flörtleşirken asla katlanamadığın şey ne?

5. Hediyeleşme ve jestler konusunda ne düşünüyorsun?

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6. Fiziken temas kurmak sana göre mi?

7. Flörtünde zekaya mı yoksa dış görünüşe mi önem verirsin?

8. Peki son olarak flörtün dudağına birden bir öpücük kondursa tepkin nasıl olur?

Elini tutması!

Elini tutması!

Sen ilişkilerini hep yüksek yaşayan birisin. O yüzden de flörtünün sevgisini ve ilgisini fazlasıyla göstermesinden yanasın. Tam da bu yüzden flörtünün beklemeden senin elini tutması seni çok mutlu ediyor Elleriniz hiç ayrılmasın!

Arkadaşlarıyla tanıştırması!

Senin de ruh halin biraz dalgalı gibi ama bazı kırmızı çizgilerin var. Önemsenmek gibi. Bu yüzden flörtünün seni önemseyip çevresi ile tanıştırması seni çok ama çok mutlu ediyor. Seven sevdiğine sevildiğini belli etsin lütfen!

Seninle ilgili ince detayları atlamaması!

Senin için biraz mesafeli diyebiliriz ama senin de etkilendiğin çok ama çok önemli şeyler var. Saygı ve düşünce seni gerçekten etkiliyor. Bu yüzden flörtünün seninle ilgili ince detayları aklında tutuyor olması gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor!

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