Denk Geldiğinde Gözlerinden Kalp Fışkırtacak Flört Hamlesi Ne?

Senin için biraz mesafeli diyebiliriz ama senin de etkilendiğin çok ama çok önemli şeyler var. Saygı ve düşünce seni gerçekten etkiliyor. Bu yüzden flörtünün seninle ilgili ince detayları aklında tutuyor olması gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor!