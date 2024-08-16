Denk Geldiğinde Gözlerinden Kalp Fışkırtacak Flört Hamlesi Ne?
Denk Geldiğinde Gözlerinden Kalp Fışkırtacak Flört Hamlesi Ne?
O hareket seni kendinden geçiriyor! Merak ediyorsan seni testimize alalım...
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1. Cinsiyetini öğrenelim lütfen...
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2. Söyle bakalım, birine karşı his beslediğinde ona bunu belli eder misin?
3. İnsanlarla konuşurken geriliyor musun?
4. Flörtleşirken asla katlanamadığın şey ne?
5. Hediyeleşme ve jestler konusunda ne düşünüyorsun?
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