onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Denizli’de Gece Yarısı Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 4.0 Olarak Açıkladı

Denizli’de Gece Yarısı Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 4.0 Olarak Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2024 - 08:23

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın