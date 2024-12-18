Denizli’de Gece Yarısı Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 4.0 Olarak Açıkladı
Denizli’de Gece Yarısı Deprem Oldu: AFAD Deprem Büyüklüğünü 4.0 Olarak Açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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