Deniz Akkaya'nın Kızına Şiddet Uygularken Sarf Ettiği İddia Edilen Ses Kaydındaki Kan Kondurucu Sözler
Deniz Akkaya'nın Kızına Şiddet Uygularken Sarf Ettiği İddia Edilen Ses Kaydındaki Kan Kondurucu Sözler
OdaTV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. 12 yaşındayken uyguladığı şiddettin ses kaydı var. O sözler ise kan dondurucu...
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Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Kızının yüzüne termos attığı iddiasıyla savcılığın açtığı soruşturmada termos silah kabul edilmişti. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
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OdaTV'den Zeynep Çakır'ın bugünkü haberinde ise Akkaya'nın kızı 12 yaşındayken uyguladığı şiddettin ses kaydı deşifresine yer verildi.
Deniz Akkaya'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydının deşifresinde şu sözler yer alıyor:
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