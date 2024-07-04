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Deniz Akkaya'nın Kızına Şiddet Uygularken Sarf Ettiği İddia Edilen Ses Kaydındaki Kan Kondurucu Sözler

Deniz Akkaya'nın Kızına Şiddet Uygularken Sarf Ettiği İddia Edilen Ses Kaydındaki Kan Kondurucu Sözler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.07.2024 - 17:55

OdaTV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö. 12 yaşındayken uyguladığı şiddettin ses kaydı var. O sözler ise kan dondurucu...

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Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Kızının yüzüne termos attığı iddiasıyla savcılığın açtığı soruşturmada termos silah kabul edilmişti. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Deniz Akkaya ve kızı arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Kızının yüzüne termos attığı iddiasıyla savcılığın açtığı soruşturmada termos silah kabul edilmişti. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

OdaTV'den Zeynep Çakır'ın bugünkü haberinde ise Akkaya'nın kızı 12 yaşındayken uyguladığı şiddettin ses kaydı deşifresine yer verildi.

OdaTV'den Zeynep Çakır'ın bugünkü haberinde ise Akkaya'nın kızı 12 yaşındayken uyguladığı şiddettin ses kaydı deşifresine yer verildi.

Deniz Akkaya'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydının deşifresinde şu sözler yer alıyor:

Deniz Akkaya'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydının deşifresinde şu sözler yer alıyor:

Bıktım senden.'

'Senin böyle bir evin yok artık.'

'Eve gelme istemiyorum.'

'Uyuşturucuya bile başlasan umurumda değil.'

'Leş gibi ter kokuyorsun, ağzın kokuyor.'

'Uyuşuksun.'

'İster gel ister gelme eve umurumda değilsin.

'Seni yatılı devlet okuluna vereceğim hayatın gerçeklerini göreceksin.'

'Bana somurtursan ağzına patlatır, kovarım seni.'

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