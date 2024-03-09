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Demet Evgar'ın Tümör İsyanından Klasik Merve Boluğur Pozuna 9 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Demet Evgar'ın Tümör İsyanından Klasik Merve Boluğur Pozuna 9 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 22:01

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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Cem Yılmaz, sevgilisine şömine başında şarkılar söyledi.

Demet Evgar'dan imalı "Tümörler Kapatılsın" paylaşımı geldi.

Demet Evgar'dan imalı "Tümörler Kapatılsın" paylaşımı geldi.

Afra Saraçoğlu, kendini tiye almaya devam etti.

Afra Saraçoğlu, kendini tiye almaya devam etti.

Kıvanç Tatlıtuğ, dövmeciliğe soyundu.

Kıvanç Tatlıtuğ, dövmeciliğe soyundu.

Merve Boluğur, poz denemelerine tam gaz devam ediyor.

Merve Boluğur, poz denemelerine tam gaz devam ediyor.
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Hadise'den konser paylaşımı...

Hadise'den konser paylaşımı...

Hande Erçel'den ayna selfiesi geldi.

Hande Erçel'den ayna selfiesi geldi.

Cemal Can Canseven, gezmelere doyamadı.

Cemal Can Canseven, gezmelere doyamadı.

Danla Bilic de gezmenin keyfini çıkaranlardan oldu.

Danla Bilic de gezmenin keyfini çıkaranlardan oldu.

Ala Tokel güne sanat aşkıyla başladı.

Ala Tokel güne sanat aşkıyla başladı.
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Ezhel'in memleket sevdası bildiğimiz gibiydi.

Ezhel'in memleket sevdası bildiğimiz gibiydi.

Alizade 8 Mart'ı kendi tarzıyla kutladı.

Alizade 8 Mart'ı kendi tarzıyla kutladı.
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