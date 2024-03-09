Demet Evgar'ın Tümör İsyanından Klasik Merve Boluğur Pozuna 9 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Demet Evgar'ın Tümör İsyanından Klasik Merve Boluğur Pozuna 9 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Cem Yılmaz, sevgilisine şömine başında şarkılar söyledi.
Demet Evgar'dan imalı "Tümörler Kapatılsın" paylaşımı geldi.
Afra Saraçoğlu, kendini tiye almaya devam etti.
Kıvanç Tatlıtuğ, dövmeciliğe soyundu.
Merve Boluğur, poz denemelerine tam gaz devam ediyor.
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Hadise'den konser paylaşımı...
Hande Erçel'den ayna selfiesi geldi.
Cemal Can Canseven, gezmelere doyamadı.
Danla Bilic de gezmenin keyfini çıkaranlardan oldu.
Ala Tokel güne sanat aşkıyla başladı.
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Ezhel'in memleket sevdası bildiğimiz gibiydi.
Alizade 8 Mart'ı kendi tarzıyla kutladı.
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