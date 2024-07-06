Dekoltesiyle Korkutan Emrata'dan Tatile Çıkan Tyga'ya 6 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar
Dekoltesiyle Korkutan Emrata'dan Tatile Çıkan Tyga'ya 6 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emrata'nın dekoltesi korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendall Jenner sade tırnaklarını gösterdi.
Justin Timberlake özel yapım ayakkabısıyla hava attı.
Shay Mitchell beyazlara büründü.
Dua Lipa güzelliği ile büyüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kylie Minogue Bodrum konserine hazırlandı.
Ashley Tisdale sevimli kızını kuzeniyle paylaştı.
Brooklyn Beckham İtalyan mutfağına düştü.
Sza doğanın tadını kaçırdı.
Tyga deniz havası aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın