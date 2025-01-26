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Deha Bugün Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Deha Bugün Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 17:30

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Deha, Show TV'nin en sevilen dizilerinden biri oldu. Yeni sezonda başlayan dizi, başarılı oyuncuları ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen facianın ardından ise dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün (26 Ocak Pazar) günü dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

Peki Deha bugün var mı, yok mu?

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Deha Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Deha Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası türm Türkiye'yi yasa boğdu. Milli yas ilan edilen yangının ardından 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bolu'da meydana gelen elim olayın ardından dizilerin yeni bölümleri de ekranlarda olmadı.

Deha dizisinin yeni bölümü ise bu akşam var. Dizinin yeni, bölümü ekranlarda olacak.

Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?

Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?

Deha dizisinin yayın programında bir değişiklik yapılmadı. Show TV yayın akışında Deha dizisinin yeni bölümünün yer aldığı görüldü. Buna göre Deha yeni bölümü 26 Ocak Pazar günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Deha'nın yeni bölümünde olayların nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor.

Show TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

Show TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

  • 15.30 Deha (Tekrar)

  • 18. 25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20.00 Deha (Yeni Bölüm)

  • 00.15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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