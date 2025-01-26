Deha Bugün Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Deha Bugün Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Deha, Show TV'nin en sevilen dizilerinden biri oldu. Yeni sezonda başlayan dizi, başarılı oyuncuları ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen facianın ardından ise dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün (26 Ocak Pazar) günü dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.
Peki Deha bugün var mı, yok mu?
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Deha Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Deha Yeni Bölüm Ne Zaman?
Show TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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