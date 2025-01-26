Deha Bugün Var mı, Yok mu? Deha Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Deha, Show TV'nin en sevilen dizilerinden biri oldu. Yeni sezonda başlayan dizi, başarılı oyuncuları ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen facianın ardından ise dizilerin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün (26 Ocak Pazar) günü dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

Peki Deha bugün var mı, yok mu?