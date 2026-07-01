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“Decaf” Kafeinsiz Kahve Nedir?

etiket “Decaf” Kafeinsiz Kahve Nedir?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 16:31
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Çok kahve tüketenler decaf kahvelere yöneliyor. Kahve içtikten sonra sorun yaşayanlar için kafeinsiz kahveler kurtarıcı. Ama kafeinsiz kahvenin ne olduğu hâlâ tam bilinmiyor. Kafeinsiz kahve hakkında her şeyi anlattık!

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Defac, kafeinsiz kahve demek.

Defac, kafeinsiz kahve demek olsa da aslında tamamen kafeinsiz olmuyor. Yani defac kahvelerde hiç kafein yok diyemeyiz. Büyük miktarda kafeini azaltılsa da tamamen sıfırlanamıyor. İçindeki kafein normal kahveye göre oldukça az tabii ki.

Çekirdekten bu kafein ayrıştırılıyor.

Kahve çekirdekleri aslında normal kahveyle aynı. Ama çekirdek aşamasında kafein ayrılıyor ve kafeinsiz kahve elde ediliyor. Yani en baştan çekirdekten kafeinsiz kahve diye bir şey yok.

Her kahvenin kafeinsizi olabiliyor.

Filtre kahve, espresso gibi kahvelerin hep kafeinsiz versiyonları bulunuyor. Birçok kahve zincirinde kafeinsiz seçenekler var. Bu sayede kafeinsiz içmek isteyenler istediği çeşidi seçerek kahve içebiliyorlar.

Kafeinsiz kahveleri çok kahve içenler tercih ediyor.

Kafeinsiz kahveler gün içinde çok fazla kahve içenlerin tercihi. Sürekli kafeini yüksek kahveler içmek yerine kafeinsiz olanlardan tercih edilerek kahve miktarı artırılabiliyor. Sporcular ya da gece çalışanlar da kafeinsiz tercih ederek kahve içebiliyorlar.

Kafeinsiz kahve işlemi kahvenin tadını etkiliyor.

Kafein çekirdekten ayrıştırılırken tadında değişiklik olabiliyor. O yüzden bazı decaf kahveler normal kahvelerden daha yumuşak oluyor. Tabii kaliteli çekirdek seçilir ve iyi kavrulursa normal kahveyle aralarında ciddi bir fark olmuyor.

Farklı kalitede decaf kahveler bulunuyor.

Kafeinsiz kahveler de kendi aralarında düşük kaliteli ve yüksek kaliteli olarak ayrılıyor. Düşük kaliteli kafeinsiz kahvelerin aroma kaybı net şekilde hissediliyor zaten. O yüzden kafeinsiz kahve tercih ederken çekirdek türüne, kavurma tarihine, üretim yöntemine dikkat etmek gerek.

Uyku problemi yaşayanlar daha rahat içebiliyor.

Akşam saatlerinde kahve içmek isteyip de uyku problemi yaşayanlar decaf kahve içebiliyorlar. Kafein miktarı çok az olduğu için uyku düzenini normal kahveler gibi bozmuyor. O yüzden akşam kahvelerini kafeinsiz tercih edenler çok.

Mide hassasiyeti olanlar yine de dikkatli olmalı.

Midesi hassas olanlar için kahve rahatsızlık verebiliyor. Bu yüzden kafeinsiz kahvenin daha iyi olacağı düşünülebilir. Ama decaf kahveler mide hassasiyeti olanlar için tamamen uygun diyemeyiz. Kafein dışında kahvenin asidi, kavurma derecesi de mideyi etkileyebiliyor. Yani midesi hassas olanlar doyasıya kafeinsiz kahve içer demek doğru olmaz.

Hamileler de içebiliyor.

Hamileyken yüksek kafein sınırlandırılıyor. Bu yüzden kahve alışkanlığından vazgeçemeyenler için decaf kahveler önerilebiliyor. Tabii ki tamamen kafeinsiz olmadığı için tüketirken dikkat etmek gerekiyor.

Decaf kahve daha sağlıklı demek doğru değil!

Kafeinsiz olunca kahvenin sağlıklı olduğu söylenebiliyor. Ama bu tamamen doğru değil. Decaf kahve, sadece kafeini azaltılmış kahve. Yani normal kahveden tek farkı kafeinin az olması. Onun dışında diğer kahveden farkı yok. O yüzden decaf sağlıklı, diğer kahveler sağlıksız demek doğru değil.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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