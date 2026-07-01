“Decaf” Kafeinsiz Kahve Nedir?

Defac, kafeinsiz kahve demek olsa da aslında tamamen kafeinsiz olmuyor. Yani defac kahvelerde hiç kafein yok diyemeyiz. Büyük miktarda kafeini azaltılsa da tamamen sıfırlanamıyor. İçindeki kafein normal kahveye göre oldukça az tabii ki.

Çekirdekten bu kafein ayrıştırılıyor.

Kahve çekirdekleri aslında normal kahveyle aynı. Ama çekirdek aşamasında kafein ayrılıyor ve kafeinsiz kahve elde ediliyor. Yani en baştan çekirdekten kafeinsiz kahve diye bir şey yok.

Her kahvenin kafeinsizi olabiliyor.

Filtre kahve, espresso gibi kahvelerin hep kafeinsiz versiyonları bulunuyor. Birçok kahve zincirinde kafeinsiz seçenekler var. Bu sayede kafeinsiz içmek isteyenler istediği çeşidi seçerek kahve içebiliyorlar.