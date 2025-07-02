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‘Dayı’ya Veda! Galatasaray, Kerem Demirbay'ın Takımdan Ayrıldığını Açıkladı

‘Dayı’ya Veda! Galatasaray, Kerem Demirbay'ın Takımdan Ayrıldığını Açıkladı

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 12:20

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Namıdiğer “Dayı”… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

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Galatasaray’dan ayrıldığı açıklanan Kerem Demirbay için kulüpten yapılan paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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