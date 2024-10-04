Danla Bilic Doğum Gününü Dev Pastasıyla Kutladı: 4 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Danla Bilic Doğum Gününü Dev Pastasıyla Kutladı: 4 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, doğum gününü dev pastasıyla kutladı.
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Şeyma Subaşı masaja gitti.
Alizade bugün yaşanan taciz olayına tepki gösterdi.
Hazal Kaya da Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum temalı kamu spotuna.
Hande Erçel, NBA maçını izlemeye gitti.
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Nazlı Sabancı, emoji kuralını bozmadı.
Eda Ece, kızının müzik yeteneğini kendisinden alamadığını açıkladı 😂
Cemal Can Canseven güne yoga yaparak başladı.
Yasemin Şefkatli, ikizlerle okuma saati yaptı.
Kerimcan Durmaz yeni vlogu için Diyarbakır'a gitti.
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