Dahiyane İcat: Dil ile Kontrol Edilerek Felçli Hastaların İşini Kolaylaştıran "MousePad" Tanıtıldı
Dahiyane İcat: Dil ile Kontrol Edilerek Felçli Hastaların İşini Kolaylaştıran "MousePad" Tanıtıldı
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Bir teknoloji fuarı olan CES 2024'te engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir cihaz olan "MouthPad" büyük ilgi gördü.
Bu cihaz, özellikle felçli hastalar ve ellerini kullanamayan kişiler için tasarlandı.
Ağız içine yerleştirilen bu gelişmiş fare, dil hareketlerini algılayarak kullanıcının telefon ve bilgisayar gibi cihazları kontrol etmesine olanak tanıyor.
Ağzın üst kısmına konumlandırılan MouthPad dokunmatik ekranlarda kaydırma, tıklama ve diğer kontrol işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Son birkaç yıldır araştırma konusu olan bu teknoloji, şimdi kullanıcılara neredeyse görünmez bir şekilde entegre olabilen bir çözüm sunuyor.
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MouthPad’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmamış olsa da firmanın cihazın pil ömrünü uzatmayı ve yeni özellikler eklemeyi hedeflediği, ayrıca tekerlekli sandalye kontrolü üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.
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