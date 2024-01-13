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Dahiyane İcat: Dil ile Kontrol Edilerek Felçli Hastaların İşini Kolaylaştıran "MousePad" Tanıtıldı

Dahiyane İcat: Dil ile Kontrol Edilerek Felçli Hastaların İşini Kolaylaştıran "MousePad" Tanıtıldı

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 15:36

Felç veya uzuv kaybı gibi durumlarla mücadele eden insanlar için özel olarak tasarlanan bir mouse geliştirildi. Bu yenilikçi cihaz, ağız içi kullanımı ve dil kontrolü özellikleri ile dikkat çekiyor. Detaylar içerikte. 👇

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Bir teknoloji fuarı olan CES 2024'te engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir cihaz olan "MouthPad" büyük ilgi gördü.

Bir teknoloji fuarı olan CES 2024'te engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir cihaz olan "MouthPad" büyük ilgi gördü.

Bu cihaz, özellikle felçli hastalar ve ellerini kullanamayan kişiler için tasarlandı.

Bu cihaz, özellikle felçli hastalar ve ellerini kullanamayan kişiler için tasarlandı.

Ağız içine yerleştirilen bu gelişmiş fare, dil hareketlerini algılayarak kullanıcının telefon ve bilgisayar gibi cihazları kontrol etmesine olanak tanıyor.

Ağız içine yerleştirilen bu gelişmiş fare, dil hareketlerini algılayarak kullanıcının telefon ve bilgisayar gibi cihazları kontrol etmesine olanak tanıyor.

Ağzın üst kısmına konumlandırılan MouthPad dokunmatik ekranlarda kaydırma, tıklama ve diğer kontrol işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ağzın üst kısmına konumlandırılan MouthPad dokunmatik ekranlarda kaydırma, tıklama ve diğer kontrol işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Son birkaç yıldır araştırma konusu olan bu teknoloji, şimdi kullanıcılara neredeyse görünmez bir şekilde entegre olabilen bir çözüm sunuyor.

Son birkaç yıldır araştırma konusu olan bu teknoloji, şimdi kullanıcılara neredeyse görünmez bir şekilde entegre olabilen bir çözüm sunuyor.
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MouthPad’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmamış olsa da firmanın cihazın pil ömrünü uzatmayı ve yeni özellikler eklemeyi hedeflediği, ayrıca tekerlekli sandalye kontrolü üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

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