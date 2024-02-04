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Daha Güzel Bir Cilt İçin Ne Yapmalısın?

etiket Daha Güzel Bir Cilt İçin Ne Yapmalısın?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 08:46

Herkes daha güzel bir cildi olsun ister. Peki bunun için ne yapman gerektiğini biliyor musun? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle cilt tipini öğrenelim mi?

2. Peki günlük cilt temizliğin için bunlardan hangisini kullanıyorsun?

3. Günde kaç saat uyuyorsun diye sorsak?

4. Şimdi de söyle bakalım, düzenli olarak güneş kremi kullanıyor musun?

5. O zaman bize bir de su içme alışkanlığından bahset!

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6. Peki bu besinlerden hangisini daha sık tüketiyorsun?

7. Biraz stres atmak için bu aktivitelerden hangisini tercih edersin?

8. Son olarak söyle bakalım, haftada kaç kez şöyle kapsamlı bir cilt bakımı yapıyorsun?

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Cildini temiz tutmaya özen göstermelisin!

Cildin normal tipde olduğu anlaşılıyor. Günlük temizlik rutinini sürdürmeye devam etmeli, güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisin. Stresten uzak durmak ve düzenli bir uyku da cildin için faydalı olacaktır.

Cildini nemlendirmeyi ihmal etmemelisin!

Anlaşılan sen kuru bir cilt tipine sahipsin. Bu yüzden nemlendirici ürünler kullanarak cildini nemlendirmeye özen göstermelisin. Ayrıca, su içme alışkanlığı edinerek ve sağlıklı yağları diyetine ekleyerek cildin için ekstra destek sağlayabilirsin.

Cildinin yağ dengesini korumalısın!

Belli ki sen yağlı bir cilt tipine sahipsin. Bu yüzden hafif temizleyiciler ve yağsız nemlendiriciler kullanarak cildini temiz tutmaya özen göstermelisin. Yağlı yiyeceklerden kaçınmaya ve su içme sıklığını artırarak cildinin dengesini sağlamaya çalışmalısın.

Bölgesel bakım uygulamalısın!

Sen karma bir cilt tipine sahip gibisin.  Özellikle T bölgen yağlı, diğer bölgeler de kuru olabilir. Bu durumda, uygun temizleyiciler ve bölgesel bakım ürünleri kullanarak cildinin ihtiyaçlarına göre bakım yapabilirsin. Beslenmende dengeyi korumaya özen göstermeyi ihmal etmemelisin.

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