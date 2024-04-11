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Daha Birçoğumuzun Haberi Olmadan Dünya'daki Yaşamı Sona Erdirebilecek 15 Korkutucu Senaryo

Daha Birçoğumuzun Haberi Olmadan Dünya'daki Yaşamı Sona Erdirebilecek 15 Korkutucu Senaryo

Aden
Aden - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 10:02

Haberlerde sürekli yeni bir kötü olay duyuyoruz ve bilim insanları dünyaya verdiğimiz zararın geri dönülemez bir noktaya yaklaştığını söylüyor. Peki, gerçekten dünyadaki yaşamı sona erdirebilecek kaç tane senaryo var? İşte daha haberimiz bile olmadan dünyadaki yaşamı sona erdirebilecek 15 kötü senaryo.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Büyük ve hızlı bir yıkılımdansa yavaş ve uzun süren bir yıkılımın olması çok daha korkutucu bir düşünce."

1. "Büyük ve hızlı bir yıkılımdansa yavaş ve uzun süren bir yıkılımın olması çok daha korkutucu bir düşünce."

'Zaten en olası olan da o. Aniden büyük bir yıkım yerine sistemlerin yavaş yavaş işleyemez hale gelmesi ve toplumun çökmesi.'

2. "Mısırları etkileyen bir virüsün ortaya çıkması demek insanlığın tükettiği ürünlerin en az yüzde 20'sinin artık kullanılamaz hale gelmesi demek."

2. "Mısırları etkileyen bir virüsün ortaya çıkması demek insanlığın tükettiği ürünlerin en az yüzde 20'sinin artık kullanılamaz hale gelmesi demek."

'Gerçekten olabilecek en kötü senaryolardan birisi.'

3. "Çocukluğumdan itibaren bildiğim bir gerçeklik varsa o da bir gama ışını patlamasının her an dünyayı yok edebileceği. O yüzden çok sıkmamak lazım."

3. "Çocukluğumdan itibaren bildiğim bir gerçeklik varsa o da bir gama ışını patlamasının her an dünyayı yok edebileceği. O yüzden çok sıkmamak lazım."

4. "Besin kıtlığı yaşamaya başladığımız zaman gerçekten dünyanın sonu gelecek."

4. "Besin kıtlığı yaşamaya başladığımız zaman gerçekten dünyanın sonu gelecek."

'Sırf daha fazla besin kaynağı elde etmek için açılacak savaşları düşünün.'

5. "Büyük Yırtık teorisi en korkuncu diye düşünüyorum."

5. "Büyük Yırtık teorisi en korkuncu diye düşünüyorum."

'Büyük Yırtık teorisine göre uzay-zamanın kendisi genişleme nedeniyle giderek parçalanacak ve bu da evrendeki bütün yaşamın ölmesi demek olacak. Umarım asla gerçekleşmez.'

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6. "Tatlı su kaynakları hakkında yeterince konuşulmuyor ama uzun süredir kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyoruz ve elimizdeki su kaynakları bitince olabilecek şeyleri düşünmek bile istemiyorum."

6. "Tatlı su kaynakları hakkında yeterince konuşulmuyor ama uzun süredir kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyoruz ve elimizdeki su kaynakları bitince olabilecek şeyleri düşünmek bile istemiyorum."

7. "Güneş püskürtüsü veya Güneş patlaması yüzünden Dünya'daki bütün yaşamın yok olması da oldukça olası."

7. "Güneş püskürtüsü veya Güneş patlaması yüzünden Dünya'daki bütün yaşamın yok olması da oldukça olası."

8. "İnsan vücudunun sıcaklığının zamanla düşme eğiliminin bizi daha fazla ölümcül mantar enfeksiyonu oranına maruz bırakacağına dair bir korku var."

8. "İnsan vücudunun sıcaklığının zamanla düşme eğiliminin bizi daha fazla ölümcül mantar enfeksiyonu oranına maruz bırakacağına dair bir korku var."

'Çoğu insanın vücudu şu anda 36 dereceden daha düşük'

9. "Körfez Akıntısı'nın çökmesi de korkulan senaryolardan birisi."

9. "Körfez Akıntısı'nın çökmesi de korkulan senaryolardan birisi."

'Kuzey Akıntısı'nın çökmesiyle Kuzey Yarım Küre'de soğumanın artacağı ifade edilirken bunun, Atlantik'te deniz seviyelerinin yükselmesine, Avrupa ve Kuzey Amerika'da genel yağış düşüşüne, Güney Amerika ile Afrika'daki musonlarda kaymaya neden olacağı düşünülüyor. Bu da büyük sorunlara yol açacak demek'

10. "Her şeyden önce Rusya ve NATO arasında gerçekleşecek bir savaş hepimizin yakın zamanda sonu olabilir."

10. "Her şeyden önce Rusya ve NATO arasında gerçekleşecek bir savaş hepimizin yakın zamanda sonu olabilir."

'Nükleer Silahlar ortaya çıktığında hepimiz sonun gelişini göreceğiz.'

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11. "Büyük bir yanardağ patlaması sonucu atmosferin kaplanması ve birkaç yıl sürecek bir kış sonucu insanlığın yaşayacakları... Hayal bile etmek istemiyorum."

11. "Büyük bir yanardağ patlaması sonucu atmosferin kaplanması ve birkaç yıl sürecek bir kış sonucu insanlığın yaşayacakları... Hayal bile etmek istemiyorum."

12. "Hayvanların ve bitkilerin yetiştirildiği arazilerin yavaş yavaş kirleniyor oluşu da oldukça endişe verici."

12. "Hayvanların ve bitkilerin yetiştirildiği arazilerin yavaş yavaş kirleniyor oluşu da oldukça endişe verici."

'Ekin büyütecek arazimiz kalmadığında ne yapacağız?'

13. "Arıların soyunun tükenmesi ve böylece bitkilerin de zamanla tek tek yok olması."

13. "Arıların soyunun tükenmesi ve böylece bitkilerin de zamanla tek tek yok olması."

14. "Büyük depremler sonucu oluşan yıkımlar ve hatta bunların tsunamileri ve beraberinde daha fazla depremi tetiklemesi."

14. "Büyük depremler sonucu oluşan yıkımlar ve hatta bunların tsunamileri ve beraberinde daha fazla depremi tetiklemesi."

'Şans eseri yaşıyoruz bu hayatta.'

15. "Klasik bir senaryo olacak ama büyük bir meteorun dünyaya çarpması sonucu aynı dinozorlar gibi bildiğimiz yaşama elveda diyebiliriz."

15. "Klasik bir senaryo olacak ama büyük bir meteorun dünyaya çarpması sonucu aynı dinozorlar gibi bildiğimiz yaşama elveda diyebiliriz."

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