Daha Birçoğumuzun Haberi Olmadan Dünya'daki Yaşamı Sona Erdirebilecek 15 Korkutucu Senaryo
Daha Birçoğumuzun Haberi Olmadan Dünya'daki Yaşamı Sona Erdirebilecek 15 Korkutucu Senaryo
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Haberlerde sürekli yeni bir kötü olay duyuyoruz ve bilim insanları dünyaya verdiğimiz zararın geri dönülemez bir noktaya yaklaştığını söylüyor. Peki, gerçekten dünyadaki yaşamı sona erdirebilecek kaç tane senaryo var? İşte daha haberimiz bile olmadan dünyadaki yaşamı sona erdirebilecek 15 kötü senaryo.
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1. "Büyük ve hızlı bir yıkılımdansa yavaş ve uzun süren bir yıkılımın olması çok daha korkutucu bir düşünce."
2. "Mısırları etkileyen bir virüsün ortaya çıkması demek insanlığın tükettiği ürünlerin en az yüzde 20'sinin artık kullanılamaz hale gelmesi demek."
3. "Çocukluğumdan itibaren bildiğim bir gerçeklik varsa o da bir gama ışını patlamasının her an dünyayı yok edebileceği. O yüzden çok sıkmamak lazım."
4. "Besin kıtlığı yaşamaya başladığımız zaman gerçekten dünyanın sonu gelecek."
5. "Büyük Yırtık teorisi en korkuncu diye düşünüyorum."
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6. "Tatlı su kaynakları hakkında yeterince konuşulmuyor ama uzun süredir kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyoruz ve elimizdeki su kaynakları bitince olabilecek şeyleri düşünmek bile istemiyorum."
7. "Güneş püskürtüsü veya Güneş patlaması yüzünden Dünya'daki bütün yaşamın yok olması da oldukça olası."
8. "İnsan vücudunun sıcaklığının zamanla düşme eğiliminin bizi daha fazla ölümcül mantar enfeksiyonu oranına maruz bırakacağına dair bir korku var."
9. "Körfez Akıntısı'nın çökmesi de korkulan senaryolardan birisi."
10. "Her şeyden önce Rusya ve NATO arasında gerçekleşecek bir savaş hepimizin yakın zamanda sonu olabilir."
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11. "Büyük bir yanardağ patlaması sonucu atmosferin kaplanması ve birkaç yıl sürecek bir kış sonucu insanlığın yaşayacakları... Hayal bile etmek istemiyorum."
12. "Hayvanların ve bitkilerin yetiştirildiği arazilerin yavaş yavaş kirleniyor oluşu da oldukça endişe verici."
13. "Arıların soyunun tükenmesi ve böylece bitkilerin de zamanla tek tek yok olması."
14. "Büyük depremler sonucu oluşan yıkımlar ve hatta bunların tsunamileri ve beraberinde daha fazla depremi tetiklemesi."
15. "Klasik bir senaryo olacak ama büyük bir meteorun dünyaya çarpması sonucu aynı dinozorlar gibi bildiğimiz yaşama elveda diyebiliriz."
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