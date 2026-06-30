Daha 17’nin Reyting Başarısından Eşref Rüya Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren yapımlardan peş peşe haberler gelmeye devam ederken, oyuncu kadrolarıyla ilgili gelişmeler de dikkat çekti. Bazı projelerde yeni transferler netleşirken, bazı diziler için kulislerde konuşulan iddialar gündeme taşındı. Sete çıkmaya hazırlanan yapımlarla ilgili ayrıntılar paylaşılırken, ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncular da konuşulan isimler arasında yer aldı. Yaz sezonunda yayınlanan diziler reyting ve dijital izlenme sonuçlarıyla öne çıkmayı sürdürdü. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler gün boyunca yakından takip edildi. Biz de 30 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.
22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.
29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.
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Kanal D'nin yaza damgasını vuran dizisi Daha 17, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden farklı karakterleriyle de dikkat çekiyor.
Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.
Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.
Pek çok karaktere hayat veren Aydoğan Temel, Yemekteyiz'de seslendirme yaptığı anların görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.
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