Daha 17’nin Reyting Başarısından Eşref Rüya Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

30 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren yapımlardan peş peşe haberler gelmeye devam ederken, oyuncu kadrolarıyla ilgili gelişmeler de dikkat çekti. Bazı projelerde yeni transferler netleşirken, bazı diziler için kulislerde konuşulan iddialar gündeme taşındı. Sete çıkmaya hazırlanan yapımlarla ilgili ayrıntılar paylaşılırken, ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncular da konuşulan isimler arasında yer aldı. Yaz sezonunda yayınlanan diziler reyting ve dijital izlenme sonuçlarıyla öne çıkmayı sürdürdü. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler gün boyunca yakından takip edildi. Biz de 30 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.