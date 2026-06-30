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Daha 17’nin Reyting Başarısından Eşref Rüya Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Daha 17’nin Reyting Başarısından Eşref Rüya Oyuncusunun Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 16:07
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30 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında hareketlilik devam etti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren yapımlardan peş peşe haberler gelmeye devam ederken, oyuncu kadrolarıyla ilgili gelişmeler de dikkat çekti. Bazı projelerde yeni transferler netleşirken, bazı diziler için kulislerde konuşulan iddialar gündeme taşındı. Sete çıkmaya hazırlanan yapımlarla ilgili ayrıntılar paylaşılırken, ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncular da konuşulan isimler arasında yer aldı. Yaz sezonunda yayınlanan diziler reyting ve dijital izlenme sonuçlarıyla öne çıkmayı sürdürdü. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler gün boyunca yakından takip edildi. Biz de 30 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.

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22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.

22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.

Kanal DATVStar TV ve Show TV’nin yeni sezon yapımları hafta boyunca izleyici karşısına çıktı. Haftalık reyting ortalamaları açıklandıktan sonra yaz dizileri arasındaki sıralama da netleşti. Total kategorisinde listenin ilk sırasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 yer aldı. Dizi 7.35 reyting ortalamasıyla haftayı zirvede tamamladı. Listenin ikinci sırasında ise ATV’nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul bulundu. Dizi Total grubunda 6.49 reyting elde etti. Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu ise 5.04 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Show TV’nin yaz sezonu dizisi Muhtemel Aşk ise 4.51 reyting ortalamasıyla haftayı dördüncü sırada kapattı.

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29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Total, AB ve ABC kategorilerinde ilk üç sıralama, yerli dizi Altı Üstü İstanbul ve FIFA2026 Dünya Kupası karşılaşmaları arasında şekillendi. 29 Haziran Pazartesi reytingsonuçlarına total ve ABC1 grubunda Altı Üstü İstanbul damga vurdu.

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, kısa sürede en çok izlenen diziler arasında yer aldı.

Reyting uzmanı, Daha 17'nin yeni bölüm reytinglerinin neden düştüğünü açıkladı. 

'__Okullar kapandığı için toplam reyting %9 gibi sert bir düşüş yaşadı. Rating=(toplam reyting X share)/100 bu denklemde ratinginiz -oransal olarak- toplam reytingden daha az düşerse share artar daha ufak pastadan daha çok pay alıyorsunuz demektir'

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NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta oyuncuları bir araya geldi!

NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta oyuncuları bir araya geldi!

Geçtiğimiz sezon için hazırlıkları başlayan fakat bütçe sıkıntıları nedeniyle yeni sezona ertelenen Ömür Usta resmen geliyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri'nin başrollerde yer alacağı ve Emmy ödüllü Hilal Saral'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için geri sayım başlarken ana kadro ilk kez bir araya geldi.

Başrol Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta'daki rol arkadaşları ve yönetmenle hazırlıklara başladıklarını duyurduğu bir video yayınladı.

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Kanal D'nin yaza damgasını vuran dizisi Daha 17, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden farklı karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Kanal D'nin yaza damgasını vuran dizisi Daha 17, yalnızca hikayesiyle değil birbirinden farklı karakterleriyle de dikkat çekiyor.

Peki bu karakterler gerçek hayatta hangi burçolsaydı nasıl bir eşleşme ortaya çıkardı? Lider ruhlu olanlardan duygularını gizleyenlere, mantığıyla hareket edenlerden asi karakterlere kadar dizinin öne çıkan isimlerini burç özelliklerine göre analiz ettik!

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Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.

Faruk Turgut'a tepki çeken iddialarının ardından, sezon başında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptığı paylaşım hatırlatıldı.

Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından X (Twitter) hesabından 'Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır.' diyerek teşekkür etmişti. Sıla Türkoğlu ise 'Bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki' diyerek cevap vermişti.

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Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.

Eşref Rüya finalinin ardından oyuncuların yeni dizileri belli olmaya başladı. Ceren Benderlioğlu, Atv dizisiyle anlaştı.

Eşref Rüya'da Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Atv'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu Aşk ve Taht'ta Nurcihan karakterine hayat verecek ve Alaaddin Keykubad'ın üvey kardeşini canlandıracak.

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Pek çok karaktere hayat veren Aydoğan Temel, Yemekteyiz'de seslendirme yaptığı anların görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.

Pek çok karaktere hayat veren Aydoğan Temel, Yemekteyiz'de seslendirme yaptığı anların görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.

Başkent İletişim Akademisi'nde Seslendirme Eğitimi veren Aydoğan Temel'in Yemekteyiz için seslendirme yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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