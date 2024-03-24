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Cumhurbaşkanına Zor Sorular: "3 Milyon Dolar Gökhan Zan mı? Seçim Canavarı Kemal Kılıçdaroğlu mu?"

Cumhurbaşkanına Zor Sorular: "3 Milyon Dolar Gökhan Zan mı? Seçim Canavarı Kemal Kılıçdaroğlu mu?"

Recep Tayyip Erdoğan seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 12:15

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, son günlerin popüler akımını siyasetçiler üzerinden yaptı.

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"@ertugrulkoclar_" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve kahve gurmesi olan genç, geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimlerle sosyal medyada viral olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

"@ertugrulkoclar_" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve kahve gurmesi olan genç, geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimlerle sosyal medyada viral olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Bu kadar çok kahveyi bilmesi bir yana, hepsini karşılaştırabilecek kadar gurme olması ile dikkat çeken adamın viral olan anlarını burada paylaşmıştık: 👇

Ertuğrul Koçlar'ın viral olan o kahve karşılaştırma görüntülerinden sonra ise akıma Muhammed Nur Nahya da katıldı.

Ertuğrul Koçlar'ın viral olan o kahve karşılaştırma görüntülerinden sonra ise akıma Muhammed Nur Nahya da katıldı.

Erdoğan'ı taklit eden Nahya, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Mehmet Şimşek, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu kabarık bir liste içerisinden zor seçimler yaptı...

Erdoğan'ı taklit eden Nahya, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Mehmet Şimşek, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu kabarık bir liste içerisinden zor seçimler yaptı...

İşte Muhammed Nur Nahya'nın o videosu: 👇

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