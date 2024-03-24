Cumhurbaşkanına Zor Sorular: "3 Milyon Dolar Gökhan Zan mı? Seçim Canavarı Kemal Kılıçdaroğlu mu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, son günlerin popüler akımını siyasetçiler üzerinden yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"@ertugrulkoclar_" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve kahve gurmesi olan genç, geçtiğimiz günlerde yaptığı seçimlerle sosyal medyada viral olmuş ve günlerce konuşulmuştu.
Ertuğrul Koçlar'ın viral olan o kahve karşılaştırma görüntülerinden sonra ise akıma Muhammed Nur Nahya da katıldı.
Erdoğan'ı taklit eden Nahya, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Mehmet Şimşek, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu kabarık bir liste içerisinden zor seçimler yaptı...
İşte Muhammed Nur Nahya'nın o videosu: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda