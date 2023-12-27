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Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Toplantısı İçin Tarafları Beştepe'ye Çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Toplantısı İçin Tarafları Beştepe'ye Çağırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 12:26

Asgari ücrette beklenen 3. toplantı saat 16.30'da Beştepe'de yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini 16:30'da Beştepe'ye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini 16:30'da Beştepe'ye çağırdı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, 16.30'da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta ilk kez toplanırken, ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapılmış rakamlar konuşulmamıştı. 3. Toplantı için tarih verilemezken, teamüllere göre 4. toplantı sonrası basın açıklamasıyla asgari ücret açıklanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta ilk kez toplanırken, ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapılmış rakamlar konuşulmamıştı. 3. Toplantı için tarih verilemezken, teamüllere göre 4. toplantı sonrası basın açıklamasıyla asgari ücret açıklanıyor.

3. toplantı için Çalışma bakanlığından tarih ve davet bekleyen işçi ve işveren kesimi bugün o daveti Cumhurbaşkanlığı'ndan aldı.

3. toplantı için Çalışma bakanlığından tarih ve davet bekleyen işçi ve işveren kesimi bugün o daveti Cumhurbaşkanlığı'ndan aldı.

İktidara yakın gazetecilerin de son günlerde havada uçuşan rakamları asgari ücrette yüzde 35-45 bandında bir zam beklentisini korurken, bugün Beştepe'de anlaşma çıkması halinde zammın ve 2024 Asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

İktidara yakın gazetecilerin de son günlerde havada uçuşan rakamları asgari ücrette yüzde 35-45 bandında bir zam beklentisini korurken, bugün Beştepe'de anlaşma çıkması halinde zammın ve 2024 Asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret vergiler ve kesintiler sonrasında net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak çalışanın eline geçiyor.

Aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücret vergiler ve kesintiler sonrasında net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak çalışanın eline geçiyor.
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Yüzde 35 zam gelmesi halinde 15 bin 392,7 TL, yüzde 40 zam gelmesi halinde 15 bin 962,8 TL, yüzde 45 zam gelmesi halinde 16 bin 532,9 TL ve yüzde 50 zam gelmesi halinde asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

Yüzde 35 zam gelmesi halinde 15 bin 392,7 TL, yüzde 40 zam gelmesi halinde 15 bin 962,8 TL, yüzde 45 zam gelmesi halinde 16 bin 532,9 TL ve yüzde 50 zam gelmesi halinde asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.
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beybi shark

bildiğimiz yalanları dinlerken biz....

Malum Şahıs

her sene 2 defa oynanan yıllık mizansen başladı hayırlı olsun. başrolde yine bir çoban var

Erhan Can

Zaten her yıl aynısı olmuyor mu :D