Cübbeli Ahmet'ten Emekli Maaşı Çıkışı: '40 Bin Lira Olmalı, İsterim ki Onlar da Rahat Et, Süt Yiyebilsin'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı canlı yayındaki sunucunun sorusu üzerine gönlünden geçen emekli maaşı miktarını açıkladı.
Asgari ücret üzerinden tahmin yürüten Ünlü, '40 binden aşağı nasıl geçinilir. İsterim ki onlar da bi rahat et, süt yiyebilsinler' dedi.
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında sunucu Koray Şerbetçi'nin 'Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?' sorusunu yanıtladı.
Cevabını asgari ücret miktarı üzerinden veren Ünlü, 'emekli maaşı 40 bin olmalı, 40 binden aşağı nasıl geçineceksin. Şimdi Bekara karı boşamak kolay, 'versinler o zaman' bütçeyi ben denklemiyorum. Bir batar da mevcut ücreti de veremezse. Ama isterim ki, vicdan odur ki onlar da rahat et, süt bir şey yiyebilsinler' dedi.
Ünlü'nün açıklamalarının ilgili kısmı; 📹
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Öyle bir şey istiyorsan AKP nin seçim bürosu gibi davranmayacaksın, akp ye oy veren cennete gider diye bi tarafından vaaz uydurmayacaksın, vaazı ağzınla vere... Devamını Gör
hoca bu devranda döner elbet sen şimdilik konuşmaya devam et
serdar ortactan dansöz var carkisini senin için çalıyoruz hocam