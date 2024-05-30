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Karma Budur: Yarışmayı Önde Götürürken Arkadaki Yarışmacılara Hareket Yapmak İçin Dönünce Yere Kapaklandı

Karma Budur: Yarışmayı Önde Götürürken Arkadaki Yarışmacılara Hareket Yapmak İçin Dönünce Yere Kapaklandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:49

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Spor dünyasında centilmenlik, tartışmasız bir şekilde büyük bir öneme sahiptir. Her ne kadar kazanmayı hedefleyen bir yarışma ortamı olsa da sporcuların, rakiplerine karşı gösterdikleri centilmenlik, sporun ruhunu yansıtır ve bu, onların sadece fiziksel yeteneklerinin değil, aynı zamanda karakterlerinin de bir göstergesidir. Bu nedenle, sporda centilmenlik, sadece oyunun bir parçası değil, aynı zamanda sporcuların kişisel gelişimlerinin ve olgunlaşmalarının da önemli bir parçasıdır.

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ABD'de düzenlenen bir koşu yarışmasında, yarışı önde götüren bir yarışmacı zafere birkaç adım kala geri dönerek arkasındaki yarışmacılara hareket yapmak istedi.

ABD'de düzenlenen bir koşu yarışmasında, yarışı önde götüren bir yarışmacı zafere birkaç adım kala geri dönerek arkasındaki yarışmacılara hareket yapmak istedi.

Bir anda dengesini kaybedip yere kapaklanınca yarışı sonuncu bitiren yarışmacının o anları, karma olarak yorumlandı.

Bir anda dengesini kaybedip yere kapaklanınca yarışı sonuncu bitiren yarışmacının o anları, karma olarak yorumlandı.

İşte o anlar;

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