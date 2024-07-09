Cristiano Ronaldo'nun Neden Emekli Olmadığı Ortaya Çıktı! Hayalini Gerçekleştirmeden Veda Etmek İstemiyormuş
Cristiano Ronaldo'nun Neden Emekli Olmadığı Ortaya Çıktı! Hayalini Gerçekleştirmeden Veda Etmek İstemiyormuş
Bir dönemin Rumen golcüsü Adrian Mutu, Cristiano Ronaldo'nun futbolu neden bırakmadığını açıkladı. 45 yaşındaki eski futbolcu, Portekizli yıldızın en büyük hayalini gerçekleştirine dek yeşil sahalarda olmak istediğini söyledi.
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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı özellikle EURO 2024'teki performansından sonra merak edilir hale geldi.
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Turnuvayı gol atamadan tamamlayan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada sevinç yaşayamadı.
Futbolseverler, skora katkı yapamamasının yanı sıra Portekizli futbolcunun takım oyununa da olumsuz etki ettiğini ifade ederken yıldız ismin neden emekli olmadığı ortaya çıktı.
IAM Sport'a konuşan Fiorentina ile Seri A'ya damga vuran eski golcü Mutu, mayıs ayında Ronaldo ile görüştüğünü, efsane ismin kramponlarını neden asmadığını paylaştı.
Yıldız futbolcu, oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediği için henüz futbolu bırakmayı düşünmüyormuş.
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Mutu'nun açıklaması 👇🏻
14 yaşına yeni giren, 17 Haziran 2010'da doğumlu Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr'ın genç takımında forma giyiyor.
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