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Cristiano Ronaldo'nun Neden Emekli Olmadığı Ortaya Çıktı! Hayalini Gerçekleştirmeden Veda Etmek İstemiyormuş

Cristiano Ronaldo'nun Neden Emekli Olmadığı Ortaya Çıktı! Hayalini Gerçekleştirmeden Veda Etmek İstemiyormuş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 11:40

Bir dönemin Rumen golcüsü Adrian Mutu, Cristiano Ronaldo'nun futbolu neden bırakmadığını açıkladı. 45 yaşındaki eski futbolcu, Portekizli yıldızın en büyük hayalini gerçekleştirine dek yeşil sahalarda olmak istediğini söyledi.

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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı özellikle EURO 2024'teki performansından sonra merak edilir hale geldi.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı özellikle EURO 2024'teki performansından sonra merak edilir hale geldi.

Turnuvayı gol atamadan tamamlayan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada sevinç yaşayamadı.

Turnuvayı gol atamadan tamamlayan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada sevinç yaşayamadı.

Futbolseverler, skora katkı yapamamasının yanı sıra Portekizli futbolcunun takım oyununa da olumsuz etki ettiğini ifade ederken yıldız ismin neden emekli olmadığı ortaya çıktı.

Futbolseverler, skora katkı yapamamasının yanı sıra Portekizli futbolcunun takım oyununa da olumsuz etki ettiğini ifade ederken yıldız ismin neden emekli olmadığı ortaya çıktı.

IAM Sport'a konuşan Fiorentina ile Seri A'ya damga vuran eski golcü Mutu, mayıs ayında Ronaldo ile görüştüğünü, efsane ismin kramponlarını neden asmadığını paylaştı.

IAM Sport'a konuşan Fiorentina ile Seri A'ya damga vuran eski golcü Mutu, mayıs ayında Ronaldo ile görüştüğünü, efsane ismin kramponlarını neden asmadığını paylaştı.

Yıldız futbolcu, oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediği için henüz futbolu bırakmayı düşünmüyormuş.

Yıldız futbolcu, oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediği için henüz futbolu bırakmayı düşünmüyormuş.
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Mutu'nun açıklaması 👇🏻

Mutu'nun açıklaması 👇🏻

'Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de bu durum daha zor olurdu mesela.'

14 yaşına yeni giren, 17 Haziran 2010'da doğumlu Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr'ın genç takımında forma giyiyor.

14 yaşına yeni giren, 17 Haziran 2010'da doğumlu Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr'ın genç takımında forma giyiyor.
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