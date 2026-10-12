Çocuklar İçin Balık Yağı Nasıl Seçilir? Anne Babalar İçin Doğru Seçim Rehberi
Çocuğunuz için uygun bir Omega 3 takviyesi seçmek ya da çocuklara Omega 3’ü sevdirmek bazen zor olabiliyor. Çocuğunuz için balık yağı ararken lezzet, saflık ve içerik bakımından kafanız karışıyorsa, sık sorulan soruların cevaplarını Möller's Omega-3 üzerinden bir araya getirdik.
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Çocuklar için balık yağı takviyesi seçerken ürünün kaynağına, içeriğine ve lezzetine bakmak faydalı olabilir. Möller’s Omega-3 Sıvı Balık Yağı, Kuzey Atlantik'ten elde edilen, uluslararası kalite ve lezzet ödüllerine sahip bir takviye edici gıdadır. Doğal olarak vitamin içeren bu ürünün detaylarına birlikte bakalım; çocuğunuz için takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmayı unutmayın.
Möller's Omega-3'ün Saflaştırma Süreci
Norveç'ten Gelen Tescilli Kalite
Ürünün saflığı, tazeliği ve EPA-DHA içerik doğruluğu, IFOS kalite değerlendirmelerine tabi tutuluyor. Möller’s Omega-3, Nutrasource’un IFOS sertifikalı ürünler veritabanında yer alıyor ve uluslararası GOED kuruluşunun 'Plus' kategorisi üyesi olarak üretiliyor. Ayrıca Möller's formüllerinde şeker, tatlandırıcı, koruyucu ve domuz ürünleri bulunmuyor.
Çocukların Severek İçeceği Tat: Möller's Lezzet Ödülü
Möller's Morina Karaciğer Yağında Omega-3, A ve D Vitamini Birlikteliği
Möller’s Omega-3, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yaşayan ve zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamak için vücudunda bolca yağ depolayan morina balığının karaciğerinden elde ediliyor. Möller's, doğal trigliserid formunda EPA ve DHA içeriyor.
Möller's balık yağı, Omega-3'ün yanı sıra A, D ve E vitaminlerini de içeriyor. Bu bileşenlerle ilgili onaylı sağlık beyanları şöyle:
Bağışıklık: A ve D vitaminleri bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.
Kemik Gelişimi: D vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli olup; normal kemiklerin, dişlerin ve kas fonksiyonunun korunmasında rol oynuyor.
Beyin ve Göz: DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunuyor. EPA ve DHA ise kalbin normal fonksiyonunun sürdürülmesine katkıda bulunuyor.
Çocuklarda takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.
Möller's Omega-3 Kullanım Rehberi
Möller's Sıvı Balık Yağı için yaş gruplarına göre tavsiye edilen günlük kullanım miktarları şöyledir:
Kimler İçin Uygun Değil?
Möller's Omega-3 formülü balık yağı içerir. Bu nedenle balık ve deniz ürünlerine karşı hassasiyeti veya alerjisi olan bireyler için uygun değildir. Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz; ilaç değil, takviye edici gıdadır ve normal beslenmenin yerine geçmez. Ayrıca hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında Möller's Omega-3 kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 5 yaşındaki çocuğum için balık yağı seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Cevap: Balık yağı seçerken ürünün kalite sertifikalarına, saflaştırma yöntemine ve yaşa uygun kullanım miktarına bakılabilir. Möller's Omega-3 Sıvı Balık Yağı IFOS 5 yıldız kalite sertifikalıdır, GOED 'Plus' üyesi olarak üretilir ve moleküler distilasyonla ağır metallerden arındırılır. Tavsiye edilen günlük kullanım miktarı 3-4 yaş çocuklar için 2,5 mL, 4-10 yaş çocuklar için 5 mL, 11 yaş üzeri ve yetişkinler için 5 mL'dir. Çocuğunuz için takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanız önerilir.
Soru: Çocuklar için balık yağı takviyesi seçerken hangi kriterler önemlidir?
Cevap: Çocuklar için balık yağı seçerken saflık, omega-3’ün formu, EPA-DHA içeriği ve çocukların kolay tüketebilmesi önemli kriterlerdir. Möller’s Omega-3 Sıvı; IFOS 5 yıldız kalite sertifikasına sahiptir, moleküler distilasyonla arındırılır, doğal trigliserid formda omega-3 ile EPA ve DHA içerir ve farklı doğal aroma seçenekleriyle sunulur.
Soru: Çocuklar için doğal vitamin içeren balık yağı var mı?
Cevap: Evet. Möller's Omega-3 Sıvı, morina balığının karaciğerinden elde edildiği için doğal olarak A, D ve E vitamini içerir.
Soru: Möller's Omega-3 Sıvı'nın EPA-DHA değerleri nedir?
Cevap: Möller's Omega-3 Sıvı'nın 5 ml'sinde doğal tutti frutti ve elma aromalılarda toplam 1120 mg Omega-3 yağ asidi 510 mg DHA + 370 mg EPA; doğal limon aromalıda toplam 1110 mg Omega-3 yağ asidi 500 mg DHA + 360 mg EPA bulunur.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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