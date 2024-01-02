Çocuk Bekleyen Çiftler İçin En Büyük Soru İşaretlerinden Biri: Hamilelik Sırasında Cinsellik Nasıl Olmalı?
Çocuk Bekleyen Çiftler İçin En Büyük Soru İşaretlerinden Biri: Hamilelik Sırasında Cinsellik Nasıl Olmalı?
Hamilelik sırasında cinselliğin nasıl olması gerektiğini bebek bekleyen çiftler çok merak ediyor. Hamilelikte cinsellikle ilgili merak ettikleriniz için içeriğe buyurun!
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Hamilelik döneminde çiftlerin en çok merak ettiklerinden biri cinselliğin nasıl olması gerektiği.
Bu konuyla ilgili en sağlıklı bilgiyi elbette doktorunuzdan alabilirsiniz.
Hamilelik dönemi, kadınların hem duygusal hem fiziksel değişiklikler yaşadığı bir dönem.
Hamilelik döneminin çok hassas bir dönem olduğundan bahsettik. Bu dönemde partnerinizle cinsel ilişki düşünüyorsanız mutlaka her şeyi konuşmalısınız.
Hamilelik döneminde bazı kadınlarda cinsel istek azalabileceği gibi artabiliyor da.
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Hamilelik döneminde partnerinizle cinsel ilişkiye girmeyi düşündüğünüzde pozisyonlara da karar vermeniz gerekiyor.
Hamilelik döneminde cinselliğin sürdürülmesinin aslında çiftlere birçok faydası var.
Eğer bir risk yoksa hamilelik döneminde cinsellik yaşamak stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
Anne adayının hamilelik sürecinde uyku süresi azalıyor.
Hamilelik dönemindeki cinselliğin çiftler için olumlu yanlarından bahsettik. Bir de bu dönemdeki cinselliğin risklerinden bahsedelim...
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Hamilelik döneminde cinselliğin diğer bir olumsuz yanı da erken doğum riski.
Hamilelik sırasında cinselliğin bir başka riski ise enfeksiyon.
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