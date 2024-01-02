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Çocuk Bekleyen Çiftler İçin En Büyük Soru İşaretlerinden Biri: Hamilelik Sırasında Cinsellik Nasıl Olmalı?

etiket Çocuk Bekleyen Çiftler İçin En Büyük Soru İşaretlerinden Biri: Hamilelik Sırasında Cinsellik Nasıl Olmalı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 23:46

Hamilelik sırasında cinselliğin nasıl olması gerektiğini bebek bekleyen çiftler çok merak ediyor. Hamilelikte cinsellikle ilgili merak ettikleriniz için içeriğe buyurun!

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Hamilelik döneminde çiftlerin en çok merak ettiklerinden biri cinselliğin nasıl olması gerektiği.

Bunun riskleri olup olmadığını çiftler merak ediyor. Ancak bunun için direkt bir yanıt mümkün değil. Çünkü bu konu çiftlerin kişisel tercihlerine ve sağlık durumlarına göre değişebilen bir durum.

Bu konuyla ilgili en sağlıklı bilgiyi elbette doktorunuzdan alabilirsiniz.

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Hamilelik döneminde partnerinizle cinsel ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız bunu önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hamileliğinizin risk durumlarını ve gidişatını takip ederek doktorunuz bu dönemde cinsel ilişkiyi sınırlayabilir ya da yasaklayabilir. 🩺

Hamilelik dönemi, kadınların hem duygusal hem fiziksel değişiklikler yaşadığı bir dönem.

Hamilelik döneminde cinsel aktiviteler için hamile kişinin rahat edebileceği pozisyonların düşünülmesi gerekiyor. Eğer böyle bir düşünceniz varsa çift olarak bu konuyu açıkça konuşmalı ve en rahat pozisyonları seçmeye çalışmalısınız.

Hamilelik döneminin çok hassas bir dönem olduğundan bahsettik. Bu dönemde partnerinizle cinsel ilişki düşünüyorsanız mutlaka her şeyi konuşmalısınız.

Çift olarak karşılıklı oturup sizin için doğrusunu ve en konforlu olanı bulmak için açık bir iletişime sahip olmalısınız. Endişelerinizi ve korkularınızı paylaşmak her iki tarafı da rahatlatacaktır. 🗣️

Hamilelik döneminde bazı kadınlarda cinsel istek azalabileceği gibi artabiliyor da.

Burada dikkat edilmesi gereken, her hamile kadının aynı duygulara sahip olmaması. Her hamile kadının deneyimi farklı olacağı için bu dönemde kendisini kötü hissetmesine neden olabilecek şeylerden kaçınmak gerekiyor.

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Hamilelik döneminde partnerinizle cinsel ilişkiye girmeyi düşündüğünüzde pozisyonlara da karar vermeniz gerekiyor.

Pozisyonlara karar verirken hamile kadının rahatını düşünmeniz gerek. Karın büyüdükçe hamile partnerinizin rahatına uygun pozisyonları denemelisiniz. 🤰

Hamilelik döneminde cinselliğin sürdürülmesinin aslında çiftlere birçok faydası var.

Bu dönemde çiftler arasında duygusal ve fiziksel bağları sürdürebilmek için cinsellik çok faydalı görülüyor. Cinsellik yaşamak, hamilelik döneminde çiftler arasındaki uzaklığı azaltıyor.

Eğer bir risk yoksa hamilelik döneminde cinsellik yaşamak stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

Hamilelik, hormonların ve fiziksel rahatsızlıkların arttığı bir dönem. Bunların sonucunda anne adayının stresi artabiliyor. Bu stresi rahatlatmanın yolu cinsel aktivite olabilir.

Anne adayının hamilelik sürecinde uyku süresi azalıyor.

Bu dönemde uyku kalitesini artırarak uykusuzluğu engellemenin yolu cinsellik olabilir. Cinsellik, vücudu rahatlatarak uyku kalitesini artırabiliyor. 😴

Hamilelik dönemindeki cinselliğin çiftler için olumlu yanlarından bahsettik. Bir de bu dönemdeki cinselliğin risklerinden bahsedelim...

Hamilelik döneminde cinsellik bazı hamileler için sorun teşkil etmezken bazıları için riskli olabiliyor. Hamilelikte cinsel ilişkinin bir zararı da kanama riski. Hamilelik sırasında cinsel ilişki hafif kanamalara neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

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Hamilelik döneminde cinselliğin diğer bir olumsuz yanı da erken doğum riski.

Cinsel aktivite bazı durumlarda erken doğumu tetikleyebiliyor. Hamilelik döneminde cinselliğin bazı anne adayları için erken doğuma neden olduğu biliniyor. Böyle bir risk olup olmadığını doktorunuza danışabilirsiniz.

Hamilelik sırasında cinselliğin bir başka riski ise enfeksiyon.

Hamilelik döneminde vajina daha hassas olabiliyor. Bu durumda cinsel birliktelik gerçekleştiğinde cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara neden olabiliyor.

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