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Çocuğunuza Konuşma Pratiği Kazandırmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 İpucu

etiket Çocuğunuza Konuşma Pratiği Kazandırmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 İpucu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:01

Çocukların dil becerilerini geliştirmek her ebeveynin önemli bir görevidir. Konuşma pratiği, çocuğun sosyal hayatına etki eden çok önemli bir konudur. Bu nedenle bu konuya gerekli özeni göstermelisiniz.

İşte detaylar! 👇

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1. Birlikte bir hikaye uydurun.

Çocuğunuzu konuşmaya teşvik etmek için onun hayal gücünden faydalanın. Örnek olarak, siz bir cümle söyleyin ve bu cümle onun hayal dünyasını canlandıran bir hikayenin başlangıcı olabilir. Bu sayede uzun uzun konuşmasını sağlayabilirsiniz.

2. Bugün ne yaptığını anlatmasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuzun uzun uzun konuşmasını istiyorsanız, günlük rutinini anlatması onu daha rahat hissettirebilir. Günlük hayatta yaşadığı olayları anlatabilir. Bunları anlatırken ona detaylı sorular sorarak konuşmayı daha da uzatabilirsiniz.

3. Dinlediği hikayeleri yorumlamasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuza ilgisini çeken bir kitap okuyun ve ardından kitap hakkında sorular sorun. Kitabın sonunu değiştirip yorumlamasını isteyebilirsiniz ya da en favori karakteri hakkında sorular sorabilirsiniz. Onu ciddiye alın ve size soru sorarsa aynı ciddiyetle cevaplayın.

4. Oyun kartları oluşturun.

Her gün yeni kelimeler öğrenmek için kelime kartları oluşturun. Daha sonra bu kartlardan rastgele seçin ve kelimeye dair sohbetler edin. Oyun oynayarak çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmiş olursunuz.

5. Beraber dışarıya çıkın ve gözlem yaparken sohbet edin.

Birlikte dışarı çıkın ve çocuğunuzu sevebileceği bir yere götürün. Etrafınızdaki insanları, nesneleri ve olayları gözlemleyin. Ardından gözlemleriniz hakkında konuşun ve fikir alışverişinde bulunun. Eğer sohbet etmekten çekinen bir çocuğunuz varsa ilgisini çekebilecek sorular sorun.

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6. Ona olumlu geri bildirimler verin.

Çocuğunuzun konuşma becerilerini geliştirmesi için olumlu geri bildirimler vermek çocuğunuzu cesaretlendirir. Çabasını sürekli takdir edin ve cesaretlendirmek için güzel sözler söyleyin.

7. Birlikte kendi tiyatro kulübünüzü oluşturun.

Çocuğunuzla kendi tiyatro kulübünüzü oluşturun ve birlikte kendi senaryolarınızın başrolü olun! Birlikte gerçekleştireceğiniz bu roller hem çocuğunuzun hayal gücünü hem de iletişimini kuvvetlendirir.

8. Çocuğunuza günlük tutma alışkanlığı kazandırın.

Çocuğunuza günlük tutma alışkanlığı kazandırmak iletişimini epey güçlendirir. Her gün yaşadıklarını, hissettiklerini ve düşündüklerini yazması hem yazma hem de konuşma becerilerini geliştirir. Hem de ileride kendisine güzel bir hatıra kalır.

9. Topluluk önünde konuşmasını sağlayın.

Çocuğunuzun kendisini ifade etmesini sağlayabilmek için aile içinde veya kreş grubu varsa konuşma fırsatının yaratılması çocuğunuzun özgüveninde olumlu etkiler oluşturur. Gelecekte de bu konuda kendini daha rahat hissedebilir.

10. Sabırlı olun ve onu her zaman destekleyici olun.

Konuşma becerisi zamanla gelişmesi mümkün olan bir şeydir. Çocuğunuzu her zaman destekleyin ve ona karşı sabırlı olmaya özen gösterin. Çocuğunuzun ilgisini ve beklentisini desteklemek, geliştirmesine olanak sağlamak ileride özgüven problemlerinin de önüne geçer.

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