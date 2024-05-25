Çocuğunuza Konuşma Pratiği Kazandırmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 İpucu

Çocuğunuzu konuşmaya teşvik etmek için onun hayal gücünden faydalanın. Örnek olarak, siz bir cümle söyleyin ve bu cümle onun hayal dünyasını canlandıran bir hikayenin başlangıcı olabilir. Bu sayede uzun uzun konuşmasını sağlayabilirsiniz.