Çocuğunuza Konuşma Pratiği Kazandırmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 İpucu
Çocuğunuza Konuşma Pratiği Kazandırmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 İpucu
Çocukların dil becerilerini geliştirmek her ebeveynin önemli bir görevidir. Konuşma pratiği, çocuğun sosyal hayatına etki eden çok önemli bir konudur. Bu nedenle bu konuya gerekli özeni göstermelisiniz.
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1. Birlikte bir hikaye uydurun.
2. Bugün ne yaptığını anlatmasını isteyebilirsiniz.
3. Dinlediği hikayeleri yorumlamasını isteyebilirsiniz.
4. Oyun kartları oluşturun.
5. Beraber dışarıya çıkın ve gözlem yaparken sohbet edin.
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