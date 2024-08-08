Çocuğunun Kişisel Gelişimine Faydası Olacak 10 Animasyon

Sophie kendine hiç güveni olmayan bir genç kızdır ve haksız bir şekilde Kötülükler Cadısı tarafından ihtiyar bir kadına dönüştürülmüştür. Sophiğe eski haline dönmek için binbir türlü yol arar. Bir gün ilginç bir makinenin içine girer bu Howl adındaki bir büyücünün şatosudur. Orada yaşamaya başlar ve olanlar olur...