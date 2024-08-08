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Çocuğunun Kişisel Gelişimine Faydası Olacak 10 Animasyon

etiket Çocuğunun Kişisel Gelişimine Faydası Olacak 10 Animasyon

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 12:26

Animasyon izlemek, çocuklarınız için hem keyifli hem de kişisel gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biridir. Daha ne duruyorsunuz, mısırınızı patlatın ve çocuğunuzla birlikte bir animasyon seçin!

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1. Ruhların Kaçışı

Hayao Miyazaki'nin en değerli başyapıtlarından biri olan Ruhların Kaçışı animasyonunu çocuğunuzla birlikte gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Küçük Chihiro ve ailesi yeni bir kasabaya taşınır. Taşınma esnasında bir tünelden geçerler ve bu tünel büyülüdür. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir...

2. Aslan Kral

Vahşi Afrika'da doğan bir aslan, doğadaki düzenin tamamen değişeceğinden habersizdir. Kral olan babasının veliahtı olan Simba, ormanın kötülüklerle dolu olan hayvanlarıyla savaşmayı öğrenmek zorundadır. Sorumluluklarını üstlenme ve yönetme konusundaki acemiliği ile de en güzel animasyonlardan biridir.

3. Ateşböceklerinin Mezarı

2. Dünya Savaşı'nda annelerini kaybeden iki kardeşin babası da savaşta olduğu için akrabalarının yanına gönderilirler. Fakat burada yaşamak istemeyen iki kardeş, evden kaçarlar ve artık sokakta geçirmek zorunda oldukları bir mücadelenin içine girmek zorunda kalırlar.

4. Coco

Küçük Miguel, Meksikalı gitarist Ernesto De La Cruz'a hayrandır ve şarkılarını her gün dinler. Onunla tanışmak için adeta can atar ama maalesef bir şey eksiktir, Cruz hayatını kaybetmiştir. Günün birinde bu gitaristle tanışır ama tek farkla artık ölüler diyarındadır...

5. Oyuncak Hikayesi

Andy, oyuncaklarını çok sever ve bir oyuncak koleksiyonu yapmaktadır. Fakat Andy'nin oyuncaklarla ilgili bilmediği bir şey vardır: O yokken bütün oyuncakları canlanmaktadır. Bir gün Andy son model bir oyuncak alır ve oyuncak hikayesi burada başlar... Bu animasyondan sonra oyuncakların canlanmadığına çocuklarınızı ikna etmek zorunda kalabilirsiniz.

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6. Yukarı Bak

Tesadüfen yolları kesişen iki çocuğun hikayesinin anlatıldığı bu animasyonda, maceracı ve meraklı Ellie'nin hayali dünyayı gezmektir. Sessiz ve utangaç Carl ise Ellie'nin bu hayalini gerçekleştirmeyi istemektedir. Ellie ve Carl birlikte büyürler, evlenirler ve birlikte yaşlanırlar. Ellie ölür ve Carl bu isteği gerçekleştirmeye kararlıdır.

7. Yürüyen Şato

Sophie kendine hiç güveni olmayan bir genç kızdır ve haksız bir şekilde Kötülükler Cadısı tarafından ihtiyar bir kadına dönüştürülmüştür. Sophiğe eski haline dönmek için binbir türlü yol arar. Bir gün ilginç bir makinenin içine girer bu Howl adındaki bir büyücünün şatosudur. Orada yaşamaya başlar ve olanlar olur...

8. Ters Yüz

Bu filmde Küçük Riley'in babasının işleri nedeniyle San Francisco'ya taşınmasıyla hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor. Riley'in artık yeni bir yaşamı olacaktır. Ancak Riley'ın duyguları karmakarışıktır. Üzüntü, öfke, neşe Riley'e tavsiye verirler ama onların da işleri hiç kolay değildir...

9. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Berk Adası'nda yaşayan Vikingler geçimini balıkçılık ve avcılıkla sağlamaktadırlar. Ejderhalar ise bu adadaki tek sorundur. Geceleri evlere saldırıyorlar, yiyecekleri çalıyor ve hatta bu insanları öldürmeye çalışmaktadırlar. Bir gün bir genç bir ejderhayı öldüremez ve serbest bırakır. İşte o zaman bir dostluk başlar...

10. Kayıp Balık Nemo

Palyaço Balığı Marlin, karısının zamansız ölümünden sonra oğlu Nemo'ya yalnız bakmaya başlar. Nemo için oldukça e3ndişelenir ama Nemo'nun kendi başının çaresine bakmasına gerekmektedir. Bir gün Marlin'in korktuğu başına gelir ve Nemo ortalıktan kaybolur...

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