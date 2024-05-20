Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Çocuğunla Yapabileceğin Bir Aktivite Öneriyoruz!

etiket Çocuğunla Yapabileceğin Bir Aktivite Öneriyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:01

Çocuğunla birlikte vakit geçirmek, hem onların gelişimine katkı sağlar hem de aranızdaki bağı güçlendirir. Ancak bazen ne yapacağını bilemezsin, değil mi? Endişelenme, işte sana ve minik dostuna eğlenceli birbirinden farklı aktiviteler öneriyoruz! Hem birlikte keyifli vakit geçireceksiniz hem de aranızdaki bağları daha da güçlendireceksiniz. Hazır mısın? O zaman başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çocuğunla en çok vakit geçirdiğin zaman dilimi hangisi?

2. Güzel bir gün olduğunda çocuğunla nereye gitmeyi tercih edersin?

3. Çocuğunla birlikte en sevdiğin oyun hangisi?

4. Hangi aktivite çocuğunun en çok gelişimine katkı sağlar?

5. Çocuğunla en son ne zaman saklambaç oynadınız ve hanginiz kazandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çocuğun sana sürekli "Ben sıkıldım" dediğinde ne yaparsın?

7. Çocuğunla birlikte bir oyun oynarken hangi karakter olmayı tercih edersin?

8. Çocuğunla beraber en çok hangi mevsimde vakit geçirmeyi seversin?

Sen ve çocuğunun arasında mizah dolu bir bağ var!

Siz birlikte vakit geçirmenin en güzel yanını, birlikte gülmek ve eğlenmek olarak görüyorsunuz. Hiçbir şey sizi gülme krizinden alıkoyamaz!

Önerim, evde biraz saçmalayarak kendinizi komedi dünyasının içinde bulmanız. Birlikte komik skeçler yazın, biraz kostüm seçimi yapın ve kahkahalarınızı paylaşın. Belki de aile içi bir tiyatro performansı düzenlemek için en komik replikleri seçebilirsiniz. Sonuçta, beraber geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmak için her zaman bir neden bulursunuz!

Yaratıcı ve keşfetmeye açık bir ikili olarak biliniyorsunuz.

Beraber yeni şeyler keşfetmek ve hayal gücünüzü kullanmak size keyif veriyor.

Önerim, birlikte evde bir bilim deneyi yapmak olabilir. Basit malzemelerle birlikte deneyler yaparak fiziksel veya kimyasal olayları keşfedin. Örneğin, bir volkan yaparak lavın nasıl oluştuğunu gözlemleyebilir veya suyun neden buharlaştığını anlayabilirsiniz.

Doğayla iç içe ve maceracı bir ekip olduğunuz gözlemleniyor.

Beraber dışarıda aktiviteler yapmak ve keşfetmek sizin için önemli.

Önerim, birlikte doğa yürüyüşüne çıkmak olabilir. Yakınlardaki bir parka veya doğal alanlara giderek birlikte doğa yürüyüşü yapın. Ormanda veya parkta yeni bitkiler ve hayvanlar keşfedin, taşları çevirerek böcekleri inceleyin ve temiz havanın tadını çıkarın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın