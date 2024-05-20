Çocuğunla Yapabileceğin Bir Aktivite Öneriyoruz!

Siz birlikte vakit geçirmenin en güzel yanını, birlikte gülmek ve eğlenmek olarak görüyorsunuz. Hiçbir şey sizi gülme krizinden alıkoyamaz!

Önerim, evde biraz saçmalayarak kendinizi komedi dünyasının içinde bulmanız. Birlikte komik skeçler yazın, biraz kostüm seçimi yapın ve kahkahalarınızı paylaşın. Belki de aile içi bir tiyatro performansı düzenlemek için en komik replikleri seçebilirsiniz. Sonuçta, beraber geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmak için her zaman bir neden bulursunuz!