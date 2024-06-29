Çıplak Ayaklı Kral: Abebe Bikila

Milli sporculara olan hayranlığı ile başlayan kariyer

Genç yaşta ailesine destek olmak amacıyla orduya katılan Bikila, ülke bayrağını taşıyan milli sporculara olan hayranlığı ve halkın onları selamlamasını görür, bu olaydan sonra bir gün kendisinin de ülke bayrağını taşıyacağını söyler ve dünya spor tarihine geçecek olan kararı böylece vermiş olur.

Bikila, orduya katıldığı yıl silahlı kuvvetler altında yapılan yarışmada ilk başarısını kazanır. Akabinde 1960’ta Etiyopya Olimpiyat elemelerinde 4. olur, fakat 3. olan sporcunun hastalanması sebebiyle bu hak kendisine geçer.

Niskanen ile yolları kesişiyor

Bikila’nın hayallerine biraz daha yaklaşması ise yolunun atletizm tutkunu Niskanen ile kesişmesiyle olur. Niskanen aynı zamanda ünlü çalıştırıcı Gosta Olander’in arkadaşıdır. Niskanen zamane şartları düşünüldüğünde oldukça yenilikçi biridir. Kullandığı antrenman metotları içerisinde sauna, basketbol, tenis gibi aktiviteler vardı ve bu metotlar Bikila’yı kısa zamanda bir koşu makinesine dönüştürecekti.

Raymond Pointu ve Olivier Barrot’nun tanımladıkları gibi Bikila koşmak için yaratılmıştı. “Baldırlarınının zayıflığı, zayıf vücudu ve yüz profiline kadar vücudundaki her şey adeta önündeki havayı incelikle ve hiç durmadan yarıp geçmek için ayarlanmıştı’’.

Bikila’nın çıplak ayakla performansını daha iyi arttırabilmesi ve ayakkabı giydiği zamanlarda ise ayaklarının tepki göstermesi onu diğer sporculardan farklı kılıyordu.

Zaten yapılan bilimsel deneylerde çıplak ayakla koşmanın performansı arttırdığı, nasır tutan yüzeyin koşuya doğal bir uyum sağladığı anlaşılacaktı.

Tüm bu ilginçlikler içerisinde yarışma zamanı geldiğinde kimse bu genç yetenekten söz etmeyecek hatta basın Afrikalı sporcuların tanıtım yazılarıyla dalga geçecekti.