Cinsiyet Geçiş Kararıyla Şaşırtan Oyuncu Meli Bendeli'nin Son Halini Görenler İnanamadı
Cinsiyet Geçiş Kararıyla Şaşırtan Oyuncu Meli Bendeli'nin Son Halini Görenler İnanamadı
Çukur dizisinin Timsah Celil'i Meli Bendeli, cinsiyet geçiş kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Oyuncunun son hali ise görenleri bir kez daha şaşırttı.
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Çukur dizisiyle tanıdığımız başarılı oyuncu Meli Bendeli, diziden sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.
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Kendisini "travesti" olarak tanımlayan Bendeli, geçiş sürecini takipçileriyle birlikte paylaşıyordu.
Bendeli'nin ilk başlardaki görüntüsü böyleydi ve hepimiz bu yeni görüntüye çabukça alışmıştık.
Yeni görüntüsüyle Ankara'daki özel bir tiyatroda oyunculuğa devam eden Bendeli, değişiminde hız kesmedi.
Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını hemen hemen her gün paylaşan Meli Bendeli'nin son hali işte böyle.
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Doğal saçlar gitmiş, yerine kaynaklı sarı saçlar gelmiş...
Peki siz nasıl buldunuz Meli'nin son halini?
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