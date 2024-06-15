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Cinsiyet Geçiş Kararıyla Şaşırtan Oyuncu Meli Bendeli'nin Son Halini Görenler İnanamadı

Cinsiyet Geçiş Kararıyla Şaşırtan Oyuncu Meli Bendeli'nin Son Halini Görenler İnanamadı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.06.2024 - 16:31

Çukur dizisinin Timsah Celil'i Meli Bendeli, cinsiyet geçiş kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Oyuncunun son hali ise görenleri bir kez daha şaşırttı.

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Çukur dizisiyle tanıdığımız başarılı oyuncu Meli Bendeli, diziden sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Çukur dizisiyle tanıdığımız başarılı oyuncu Meli Bendeli, diziden sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Kendisini "travesti" olarak tanımlayan Bendeli, geçiş sürecini takipçileriyle birlikte paylaşıyordu.

Kendisini "travesti" olarak tanımlayan Bendeli, geçiş sürecini takipçileriyle birlikte paylaşıyordu.

Bendeli'nin ilk başlardaki görüntüsü böyleydi ve hepimiz bu yeni görüntüye çabukça alışmıştık.

Bendeli'nin ilk başlardaki görüntüsü böyleydi ve hepimiz bu yeni görüntüye çabukça alışmıştık.

Yeni görüntüsüyle Ankara'daki özel bir tiyatroda oyunculuğa devam eden Bendeli, değişiminde hız kesmedi.

Yeni görüntüsüyle Ankara'daki özel bir tiyatroda oyunculuğa devam eden Bendeli, değişiminde hız kesmedi.

Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını hemen hemen her gün paylaşan Meli Bendeli'nin son hali işte böyle.

Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını hemen hemen her gün paylaşan Meli Bendeli'nin son hali işte böyle.
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Doğal saçlar gitmiş, yerine kaynaklı sarı saçlar gelmiş...

Doğal saçlar gitmiş, yerine kaynaklı sarı saçlar gelmiş...

Peki siz nasıl buldunuz Meli'nin son halini?

Peki siz nasıl buldunuz Meli'nin son halini?
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