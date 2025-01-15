Cinsel Sağlıkta Gizli Süper Kahramanlar: 10 Doğal Afrodizyak

Ginseng Asya kökenli bir bitki ve genelde enerji artırıcı olarak kullanılıyor. Cinsel arzuyu artırmak için de kullanılan ginsengin stres azaltıcı etkisi de var. Stres cinsel arzuyu kötü yönde etkilediği için bu konuda ginseng yardımcı olabilir.