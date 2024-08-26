Cinsel Hayatından Ne Kadar Memnunsun?
Cinsel Hayatından Ne Kadar Memnunsun?
Cinselliğin insan hayatının önemli bir parçası olduğu ve sağlıklı bir yaşam için gerektiği bir gerçek. Peki daha önce cinsel hayatının ne durumda olduğunu düşündün mü? Çünkü aslında cinsel yaşamından ne kadar memnunsan, hayattaki genel mutluluğun ve yaşam kaliten de o kadar yüksek olabilir.
Eğer cinsel yaşamının nasıl gittiği merak ediyor ve onu daha iyi hale getirmek için birkaç ipucu arıyorsan, haydi teste! ❤️
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1. Öncelikle cinsiyetini seç bakalım!
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2. Partnerinle iletişim ve samimiyet seviyeni aşağıdakilerden hangisi daha iyi tanımlıyor?
3. Peki konu cinsel fanteziler olduğunda bu samimiyet ne derecede?
4. İlişkiye girme sıklığınızı seç bakalım.
5. Cinsel anlamda ne kadar uyumlu olduğunuzu düşünüyorsun?
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