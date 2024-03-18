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Cinsel Hayatına Göre Yatak Odanı Söylüyoruz!

etiket Cinsel Hayatına Göre Yatak Odanı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 23:01

Sen bize cinsel hayatını anlat, biz de senin için en iyi yatak odasını ve tarzını söyleyelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Senin için cinsellikte olmazsa olmaz şey hangisi?

3. Peki yatakta farklı deneyimlere ne kadar açıksın?

3. Peki yatakta farklı deneyimlere ne kadar açıksın?

4. Ne kadar sıklıkla birlikte oluyorsunuz?

5. Sizin favori yeriniz neresi?

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6. Aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı seks yapıyorsunuz?

7. İkinizden birinin herhangi bir fetişi var mı?

8. Peki cinsel ilişki bittiğinde ilk yaptığınız şey ne oluyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle rengarenk bir oda!

Kesinlikle rengarenk bir oda!

Senin gibi ponçik ve sevgi dolu birinin odası renklerle kaplı olmalı! Hem modern hem de oldukça şirin bir oda sana ve partnerinle olan ilişkine ayrı bir tat katacak. Birbirinize karşı hep sevgi dolu ve anlayışlısınız. Trendleri yakından takip ederek ilişkinizi de hareketlendirecek vakit geçirmekten keyif alacağınız bir oda zaten tam sizlik!

Kesinlikle sade ve ışıklı!

Kesinlikle sade ve ışıklı!

Senin ve ilişkinin her ne kadar heyecanlı noktaları olsa da göze batmayan cinsten. Ne yaşıyorsanız kendi içinizde yaşıyorsunuz, dışarıya da çok yansıtmıyorsunuz. Size içinde huzurlu olduğunuz bir oda yeter de artar. O yüzden şöyle nude tonlarda duvarda gereksiz bir şeyin olmadığı bir odadan başkası düşünülemez. Bu odada ilişkiniz farklı bir boyut atlar!

Kesinlikle koyu ve kırmızı tonlar!

Kesinlikle koyu ve kırmızı tonlar!

Senin odanın fantezilerini de yansıtacak, içeri girenlerin enerjisini ve libidosunu yükseltecek olmasına hiç şaşırmıyoruz. Şöyle ışıklarla süslenmiş, yeri geldiğinde karanlık yeri geldiğinde aydınlık bir oda tam olarak seni yansıtıyor zaten. Partnerinle farklı noktalara çıktığın bu odada her şey gerçekten çok keyifli olur! Tam olarak sizin ilişkinizi yansıtacak bir oda zaten!

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