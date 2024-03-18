Cinsel Hayatına Göre Yatak Odanı Söylüyoruz!
Cinsel Hayatına Göre Yatak Odanı Söylüyoruz!
Sen bize cinsel hayatını anlat, biz de senin için en iyi yatak odasını ve tarzını söyleyelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Senin için cinsellikte olmazsa olmaz şey hangisi?
3. Peki yatakta farklı deneyimlere ne kadar açıksın?
4. Ne kadar sıklıkla birlikte oluyorsunuz?
5. Sizin favori yeriniz neresi?
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6. Aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı seks yapıyorsunuz?
7. İkinizden birinin herhangi bir fetişi var mı?
8. Peki cinsel ilişki bittiğinde ilk yaptığınız şey ne oluyor?
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