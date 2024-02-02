Cimri Beyler Bu Haberi İyi Okusun: Mahkeme Tam Kusurlu Buldu
Cimri Beyler Bu Haberi İyi Okusun: Mahkeme Tam Kusurlu Buldu
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Denizli'de karşılıklı boşanma davasında Yargıtay, elektrik harcayacağı için eve beyaz eşya kurdurmayan kocayı tam kusurlu buldu.
Boşanma davasında erkek eş, eşinin saygısızlık yaptığını, ev işlerini yapmadığını ve evi terk ettiğini iddia etti.
Eşinin eve dönmesi için çokça çaba sarf etmesine rağmen başarısız olduğunu belirten eş, boşanma ile birlikte 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.
Kadın eş ise dilekçesinde, kocasının evin temel eşyalarını almadığını, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığını ve kocasının kendisini hırsızlıkla suçladığını ettiğini belirtti.
Eşinin kendisini evden kovduğunu ardından da kapı kilidini değiştirdiği için eve dönemediğini ifade eden kadın, 50 bin lira maddi, 100 bin lira ise manevi tazminat istedi.
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Denizli 4. Aile Mahkemesi, erkeğin ev düzeni kurmamasını, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalmasını ve eşini evden kovarak kilidi değiştirmesini kusur sayarak erkeği tam kusurlu buldu.
Kadının da bir kusurunun olmadığını hükmeden mahkeme, kadına 15 bin lira maddi tazminat verilmesine karar verdi.
Kocanın itirazına rağmen, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Karar, kocanın ev eşyalarını almayı reddetmesi ve eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olması nedeniyle tam kusurlu olduğunu belirtti.
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