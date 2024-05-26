Cilt Sorunlarının Çözümü Bu Testin Sonunda!
Cilt Sorunlarının Çözümü Bu Testin Sonunda!
Cildinle başın dertte mi? Hangi ürünleri kullanacağını bilmiyor musun? O zaman bu testi çöz ve cildinin ihtiyaçlarını öğren! Hadi başlayalım!
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1. Öncellikle, cilt tipin nasıl?
2. En sık karşılaştığın cilt sorunu ne?
3. Güneş koruyucu kullanır mısın?
4. Günün sonunda cildin nasıl olur?
5. Cildinle ilgili en büyük hayalin ne?
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6. Cilt bakım ürünlerinde en çok hangi içeriklere dikkat edersin?
7. Cildin en çok hangi duruma tepki verir?
8. Son olarak, bir cilt bakım ürünü olsan hangisi olurdun?
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