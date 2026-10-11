Cibuti Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 109 Ölü, 116 Kişi Kayıp
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin Cibuti açıklarında batması sonucu büyük bir facianın yaşandığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 15'i çocuk olmak üzere en az 109 kişi yaşamını yitirdi, 116 kişi ise denizde kayboldu.
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IOM tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 8-9 Ekim gecesi meydana geldi.
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Faciadan 80 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve bu kişilerin tamamının Etiyopya uyruklu olduğu açıklandı.
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