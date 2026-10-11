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Cibuti Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 109 Ölü, 116 Kişi Kayıp

Cibuti Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 109 Ölü, 116 Kişi Kayıp

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
11.10.2026 - 15:15
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin Cibuti açıklarında batması sonucu büyük bir facianın yaşandığını duyurdu. İlk belirlemelere göre 15'i çocuk olmak üzere en az 109 kişi yaşamını yitirdi, 116 kişi ise denizde kayboldu.

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IOM tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 8-9 Ekim gecesi meydana geldi.

IOM tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 8-9 Ekim gecesi meydana geldi.

Cibuti’den Yemen’e doğru hareket eden ve içerisinde 305 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne, Obock kentinin kuzeyindeki Guhere açıklarında battı.

Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında denizden 109 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin 52'sinin erkek, 42'sinin kadın ve 15'inin çocuk (9 kız, 6 erkek) olduğu bildirildi. Denizde kaybolan 116 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları Cibuti makamları tarafından sürdürülüyor.

Faciadan 80 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve bu kişilerin tamamının Etiyopya uyruklu olduğu açıklandı.

Faciadan 80 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve bu kişilerin tamamının Etiyopya uyruklu olduğu açıklandı.

IOM’nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde koruma altına alınan 64 kazazedeye barınma, gıda, tıbbi müdahale ve psikososyal destek sağlanıyor.

Yaşanan can kayıplarının ardından yerel makamlarla koordineli şekilde acil yardım sağladıklarını belirten IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, bu facianın Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı ölümcül riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Doğu Göç Rotası'ndaki tehlikeye dikkat çekilerek, 2025 yılında bu güzergahta 900'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu; 2026 yılının Mart ayında gerçekleşen bir başka tekne kazasında ise 9 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise kaybolduğu hatırlatıldı.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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