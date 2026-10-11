Cibuti Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 109 Ölü, 116 Kişi Kayıp

IOM’nin Obock Göçmen Müdahale Merkezi'nde koruma altına alınan 64 kazazedeye barınma, gıda, tıbbi müdahale ve psikososyal destek sağlanıyor.

Yaşanan can kayıplarının ardından yerel makamlarla koordineli şekilde acil yardım sağladıklarını belirten IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, bu facianın Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı ölümcül riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Doğu Göç Rotası'ndaki tehlikeye dikkat çekilerek, 2025 yılında bu güzergahta 900'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu; 2026 yılının Mart ayında gerçekleşen bir başka tekne kazasında ise 9 kişinin öldüğü, 45 kişinin ise kaybolduğu hatırlatıldı.