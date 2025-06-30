ChatGPT’de Karşınıza Çıkan Popüler Türk Siteleri Hangileri? Bunlardan Kaçı Mediazone’a Ait?
ChatGPT gibi yapay zeka modelleri hangi sitelere güveniyor? LLM (Large Language Model) algoritmaları, içeriklerini sık sık taradığı Onedio, Mackolik ve Mynet gibi siteleri referans alarak öneriler, haberler, analizler ve eğlenceli içerikler oluşturuyor. Peki 'ChatGPT’de karşınıza çıkan popüler Türk siteleri arasında bunlardan kaçı Mediazone çatısı altında yer alıyor?' ya da 'Yapay zeka aramalarında Mediazone neden bu kadar görünür?' sorusunun cevabını düşündünüz mü? Detaylar burada!
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Mediazone nedir?
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ChatGPT’de karşınıza çıkan popüler Türk siteleri hangileri?
ChatGPT’de karşınıza çıkan popüler Türk sitelerinden kaçı Mediazone’a ait?
Neden Mediazone yapay zeka modellerinde öne çıkıyor?
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