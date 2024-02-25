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Cezaevine Ortaokul Diplomasıyla Girdi: 3 Üniversite Bitirdi

Cezaevine Ortaokul Diplomasıyla Girdi: 3 Üniversite Bitirdi

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 14:13

2005 yılında çıkan bir kavga sonucu işlediği cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası alan Atakan Darendelioğlu, ortaokul diploması ile girdiği cezaevinde 3 üniversiteden bitirdi.

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2005 yılında bir restoranda çıkan kavgada garson İsmail Ünal'ın hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan Atakan Darendelioğlu, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2005 yılında bir restoranda çıkan kavgada garson İsmail Ünal'ın hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan Atakan Darendelioğlu, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Evli ve bir çocuk babası olan Darendelioğlu, "iyi hal" göz önünde bulundurularak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza Yargıtay tarafından onaylandı. Bursa H Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kalan Darendelioğlu, eğitim hayatına devam etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Darendelioğlu, "iyi hal" göz önünde bulundurularak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza Yargıtay tarafından onaylandı. Bursa H Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak kalan Darendelioğlu, eğitim hayatına devam etti.

Ortaokul mezunu olan Darendelioğlu, liseyi dışarıdan sınavlara girerek tamamladı ve daha sonra üniversite sınavına katıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Adalet Bölümü'nü kazanan Darendelioğlu, bu bölümde onur belgesi aldı ve dikey geçiş yaparak aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ortaokul mezunu olan Darendelioğlu, liseyi dışarıdan sınavlara girerek tamamladı ve daha sonra üniversite sınavına katıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Adalet Bölümü'nü kazanan Darendelioğlu, bu bölümde onur belgesi aldı ve dikey geçiş yaparak aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ancak Darendelioğlu, bu diplomayla yetinmeyerek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan 2016 yılında mezun oldu.

Ancak Darendelioğlu, bu diplomayla yetinmeyerek, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan 2016 yılında mezun oldu.

Cezaevinde geçirdiği 19 yılda 3 üniversite bitiren Darendelioğlu, Bilecik Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçiş yaptı ve aynı zamanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Anadolu Üniversitesi Otelcilik Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde de yüksek lisans yapmaya başladı.

Cezaevinde geçirdiği 19 yılda 3 üniversite bitiren Darendelioğlu, Bilecik Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçiş yaptı ve aynı zamanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Anadolu Üniversitesi Otelcilik Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde de yüksek lisans yapmaya başladı.
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Darendelioğlu, hayatının cezaevi eğitim birimi öğretmeni ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü sayesinde değiştiğini belirtti. Adalet Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışmasının hız kazandığı bir dönemde, sürekli eğitime önem verildiğini ve topluma kazandırma üzerine çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Darendelioğlu, hayatının cezaevi eğitim birimi öğretmeni ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü sayesinde değiştiğini belirtti. Adalet Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışmasının hız kazandığı bir dönemde, sürekli eğitime önem verildiğini ve topluma kazandırma üzerine çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Darendelioğlu, suçun kaynağının eğitimsizlik olduğunu ve suçun tamamen eğitimsizlikten kaynaklandığını öğrendiğini belirtti.

Darendelioğlu, suçun kaynağının eğitimsizlik olduğunu ve suçun tamamen eğitimsizlikten kaynaklandığını öğrendiğini belirtti.

Darendelioğlu, diğer insanlara örnek olmak için çabaladığını belirtti ve suç dünyasına çok küçük yaşlarda girdiğini, 17 yaşında cezaevine girdiğini ve suçların devam ettiğini anlattı. Darendelioğlu, eğer kurum müdürü ve öğretmeni ona yardım etmeseydi, hayatının çok farklı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Darendelioğlu, diğer insanlara örnek olmak için çabaladığını belirtti ve suç dünyasına çok küçük yaşlarda girdiğini, 17 yaşında cezaevine girdiğini ve suçların devam ettiğini anlattı. Darendelioğlu, eğer kurum müdürü ve öğretmeni ona yardım etmeseydi, hayatının çok farklı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

'Bütün çabam diğer insanlara örnek teşkil edebilmek. Ben suç dünyasına çok küçük yaşlarda girdim. 12-13 yaşlarındaydım. Daha sonra 17 yaşında cezaevine girdim. Ardından suçlar devam etti. 1997 yılında yapılan operasyonla Bayrampaşa Cezaevinde 3 sene yattım. 2005 yılına kadar suçla bir yerlerde var olmak devam etti. Cezaevindeki insanlar, suçu içselleştirebiliyor. Suç hayatını devam ettirenler oluyor. Biz suça bulaşmış insanlardık. Bizim elimizden tutulmaması, bizim görmemezlikten gelinmesi, bananecilikten kaynaklanan sıkıntılar, suç potansiyelini arttırıyor. Kurum müdürü ve öğretmenimiz elimden tutmasaydı çok kötü durumda olurdum. Cezaevlerinde eğitime yönlendirilmemiş kitleler var. Hayattan umudunu kesen kitleler var. Benim elimden tutmasalardı yine gece alemi, kulüp, barlarda hayatım devam edecekti. Bugün eğitimden bahsetmiyor, suç dünyasının bir parçası olarak hayatımı devam ettiriyor olacaktım.'

Darendelioğlu, YKS'yi kazanırsa hukuk fakültesini tercih edeceğini belirtti. Suç mağdurlarına örnek olmak istediğini ve kimse babasız kalmaması gerektiğini ifade etti. Kendi kızının babasız büyüdüğünü ve cezaevinden çıktığında torununu kucağına alacağını söyledi.

Darendelioğlu, YKS'yi kazanırsa hukuk fakültesini tercih edeceğini belirtti. Suç mağdurlarına örnek olmak istediğini ve kimse babasız kalmaması gerektiğini ifade etti. Kendi kızının babasız büyüdüğünü ve cezaevinden çıktığında torununu kucağına alacağını söyledi.

'Suçtan zarar görenlere örnek olmak istiyorum. Bu mağdur da olabiliyor suçlu da olabiliyor. Ben yandım başkaları yanmasın. Hiç kimsenin evladı yanmasın. Kimse babasız kalmasın. Kimse babasız çocuk büyütmek zorunda kalmasın. Benim kızım babasız büyüdü. Cezaevine girdiğimde kızım 3-4 yaşındaydı. Cezaevinden çıktığımda, torunumu onun yaşında kucağıma alacağım'

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