Çeşitlilik Çok Yüksek! Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülkeler
Çeşitlilik Çok Yüksek! Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülkeler
AA’nın derlemesine göre dünyada yaklaşık 7 bin 150 dil konuşuluyor. Ancak, bu dillerin yüzde 40'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
10- ABD (197 dil)
9- Brezilya (202 dil)
8- Avustralya (214 dil)
7- Kamerun (273 dil)
6- Çin (281 dil)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5- Meksika (284 dil)
4- Hindistan (424 dil)
3- Nijerya (520 dil)
2- Endonezya (704 dil)
1- Papua Yeni Gine (839 dil)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda