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Çeşitlilik Çok Yüksek! Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülkeler

Çeşitlilik Çok Yüksek! Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülkeler

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.02.2024 - 18:12

AA’nın derlemesine göre dünyada yaklaşık 7 bin 150 dil konuşuluyor. Ancak, bu dillerin yüzde 40'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke 👇🏻

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10- ABD (197 dil)

10- ABD (197 dil)
  • Nüfus: 333,3 milyon

9- Brezilya (202 dil)

9- Brezilya (202 dil)
  • Nüfus: 215,3 milyon

8- Avustralya (214 dil)

8- Avustralya (214 dil)
  • Nüfus: 26 milyon

7- Kamerun (273 dil)

7- Kamerun (273 dil)
  • Nüfus: 27,9 milyon

6- Çin (281 dil)

6- Çin (281 dil)
  • Nüfus: 1,4 milyar
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5- Meksika (284 dil)

5- Meksika (284 dil)
  • Nüfus: 127,5 milyon

4- Hindistan (424 dil)

4- Hindistan (424 dil)
  • Nüfus: 1,4 milyar

3- Nijerya (520 dil)

3- Nijerya (520 dil)
  • Nüfus: 218,5 milyon

2- Endonezya (704 dil)

2- Endonezya (704 dil)
  • Nüfus: 275,5 milyon

1- Papua Yeni Gine (839 dil)

1- Papua Yeni Gine (839 dil)
  • Nüfus: 10,1 milyon
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