Çeşitlilik Çok Yüksek! Dünyada En Çok Dilin Konuşulduğu Ülkeler

AA’nın derlemesine göre dünyada yaklaşık 7 bin 150 dil konuşuluyor. Ancak, bu dillerin yüzde 40'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke 👇🏻