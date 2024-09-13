Cemal Can Canseven'den 'Hayırlı Cumalar' Mesajı: 13 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Cemal Can Canseven'den 'Hayırlı Cumalar' Mesajı: 13 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, günlük okul paketi teslimatını gerçekleştirdi.
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Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu'yla buluştu.
Arzu Sabancı da torununun yüzünü gizleme geleneğini devam ettirdi.
Nazlı Sabancı, tatil karelerini paylaştı.
Sinem Kobal da kendi karelerini.
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Danla Bilic, iki damla yağmur görünce kışı getirdi.
Melis Sezen, ekranlara geri döndü.
Yasemin Şefkatli, güne ikizlerle başladı.
Cemal Can Canseven, 'Hayırlı Cumalar' dedi.
Çağla Şıkel, boks edebiyatı yaptı.
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Şeyma Subaşı, ayna pozunu arkadaşıyla birlikte verdi!
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