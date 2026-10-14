Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 14 Ekim Çarşamba Günü Televizyonda Ne Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çarşamba akşamı televizyon başında olacakların aklındaki soru belli: 14 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var? Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri saat kaçta başlıyor, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? ATV’de Aşk ve Taht neden yok, kanal bu akşam ne yayınlıyor? Çarşamba akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Aşk ve Taht Neden Yok, Bitti mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın