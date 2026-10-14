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Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 14 Ekim Çarşamba Günü Televizyonda Ne Var?

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 14 Ekim Çarşamba Günü Televizyonda Ne Var?

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 10:16
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Çarşamba akşamı televizyon başında olacakların aklındaki soru belli: 14 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var? Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri saat kaçta başlıyor, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? ATV’de Aşk ve Taht neden yok, kanal bu akşam ne yayınlıyor? Çarşamba akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik. 

İşte detaylar…

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14 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

14 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

NOW’da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da çarşamba akşamı Yeraltı var. Dizinin 2. sezon 2. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. NOW’un tanıtım özetine göre Haydar Ali’nin Sultan’la evliliğe sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki gerilimi zirveye taşıyor. Gece 00.00’da Halef: Köklerin Çağrısı yayınlanacak.

Show TV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de çarşamba akşamının dizisi Sevdan Bir Ateş. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Ön izlemede Mirza ile Leyla’nın yakınlaşması öne çıkıyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrolde olduğu dizinin ardından gece yarısına doğru Kızılcık Şerbeti tekrarı var.

TRT 1’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de çarşamba akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı ekranda. Dizi saat 20.00’de başlıyor. Ardından 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa–Fenerbahçe karşılaşması yayınlanacak. Gece 00.15’te Taşacak Bu Deniz tekrarı var.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

ATV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de çarşamba akşamı dizi yok. Kanal, saat 20.00’de Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasını yayınlıyor. Gece 23.40’ta Güneşin Doğduğu Yer’in 4. bölümü ekrana gelecek. Aşk ve Taht’ın yerini alan bu değişikliğin nedeni dizinin final yapması.

Kanal D’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de çarşamba akşamı yeni dizi bölümü yok. 20.00’de Güller ve Günahlar tekrarı yayınlanıyor. Gece 23.30’da Daha 17 tekrarı var.

Star TV’de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’nin çarşamba akşamı akışında 20.00’de, 22.30’da ve 00.30’da yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yer alıyor.

TV8’de Çarşamba Günü Hangi Program Var?

TV8’de çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Aşk ve Taht Neden Yok, Bitti mi?

Aşk ve Taht Neden Yok, Bitti mi?

Aşk ve Taht, 9 Eylül’de başladığı ATV’de çarşamba akşamları yayınlanıyordu. Haberlere göre dizi, düşük reyting nedeniyle 5. bölümde sonlandırıldı ve son bölümünü 7 Ekim Çarşamba günü yayınladı. 

Böylece 14 Ekim’de dizinin yeni bölümü olmadığı gibi, ATV’nin çarşamba kuşağı da Var Mısın Yok Musun’a bırakıldı. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas’ın başrolleri paylaştığı dizi, Alaeddin Keykubat’ın taht mücadelesini anlatıyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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