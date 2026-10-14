Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 14 Ekim Çarşamba Günü Televizyonda Ne Var?

Çarşamba akşamı televizyon başında olacakların aklındaki soru belli: 14 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var? Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümleri saat kaçta başlıyor, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? ATV’de Aşk ve Taht neden yok, kanal bu akşam ne yayınlıyor? Çarşamba akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.

İşte detaylar…