Meksika, ABD ve Kanada'dan Görülen, 43 Ülkeden de Kısmen Görülen Güneş Tutulması Gerçekleşti
Meksika, ABD ve Kanada'dan Görülen, 43 Ülkeden de Kısmen Görülen Güneş Tutulması Gerçekleşti
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu bölgelerinde ve güneydoğu Kanada'dan görülen, 43 ülkeden de kısmen izlenebilen güneş tutulması şu sıralarda gerçekleşiyor...
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Güneş tutulması Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu bölgelerinde ve güneydoğu Kanada'dan izlendi, 43 ülke kısmi olarak izlendi, Türkiye'den ise görülmedi..
Yılın ilk tam Güneş tutulması ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlendi. USA Today'in haberine göre, birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık etti.
Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izledi. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlendi.
Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın etti. ABD'de güneş tutulmasının gözlemlendiği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade edildi.
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Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlendiği şehirlerin başında geldi.
Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aştı.
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