Cami Cami Dolaşan Nihal Candan'dan Benek'li Pınar Deniz'e 18 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Cami Cami Dolaşan Nihal Candan'dan Benek'li Pınar Deniz'e 18 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın gözümüzün çok alışık olduğu köpeği Benek'le poz verdi.
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Nazlı Sabancı, rotayı Bodrum'a çevirdi.
Berfu Yenenler, oğluna milli takım gururu aşıladı.
Pelin Akil, yine hamilelik dedikodularını tiye aldı.
Cem Yılmaz, derin düşünceler içindeydi.
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Hadise, şovunu bugün de yaptı.
Nihal Candan, cami cami dolaştı.
Yasemin Tatlıses, ikiz bebekleriyle nasıl ilgilendiğini anlattı.
Demet Akalın'ın sahne kombini yine evlere şenlikti.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, ülkeye ayak bastı.
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