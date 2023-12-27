Çalışma Saatleri Birbirinin Zıttı Olan Çiftlerin İlişkilerini Ayakta Tutması İçin Atması Gereken 10 Adım
Çalışma Saatleri Birbirinin Zıttı Olan Çiftlerin İlişkilerini Ayakta Tutması İçin Atması Gereken 10 Adım
İnsan sevdiği zaman günün her saati beraber olmak istiyor. Ancak çalışma saatleri buna engel teşkil edebiliyor. Eğer ilişkinizde zaman farkı sizi de etkiliyorsa bazı küçük önlemler alabilirsiniz...
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1. Bol bol iletişim kurun.
2. Randevu takvimi oluşturun.
3. Birbirinize küçük jestler yapın.
4. Ortak hedefler belirleyin.
5. Daha esnek bir yapıda olun.
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6. Birlikte kaliteli zaman geçirin.
7. Birbirinize mümkün mertebe destek olmaya çalışın. Hayatın yükünü beraber sırtladığınızı hissettirin.
8. Bireysel zamanınızı iyi değerlendirin.
9. Beklentilerinizi açıkça tartışın.
10. Güven inşa edin.
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