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Çalışma Saatleri Birbirinin Zıttı Olan Çiftlerin İlişkilerini Ayakta Tutması İçin Atması Gereken 10 Adım

etiket Çalışma Saatleri Birbirinin Zıttı Olan Çiftlerin İlişkilerini Ayakta Tutması İçin Atması Gereken 10 Adım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 23:01

İnsan sevdiği zaman günün her saati beraber olmak istiyor. Ancak çalışma saatleri buna engel teşkil edebiliyor. Eğer ilişkinizde zaman farkı sizi de etkiliyorsa bazı küçük önlemler alabilirsiniz...

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1. Bol bol iletişim kurun.

Zıt çalışma saatleri birbirinizi görmeyi sınırlayabilir. Tam da bu yüzden iletişimdeki açık ve samimi olun. Çünkü iletişim, her türlü ilişkinin temelidir. Birbirinize gününüz hakkında ne olduğunu anlatın, hislerinizi paylaşın ve ortak ilgi alanlarınızı konuşun.

2. Randevu takvimi oluşturun.

Boş zamanlarınızı birlikte geçirmek için bir takvim oluşturun. Belirli günlerde veya saatlerde bir araya gelmeyi planlayarak birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

3. Birbirinize küçük jestler yapın.

Birbirinizi düşündüğünüzü göstermek için küçük jestler yapın. Mesaj göndermek, sevdiği bir yemeği sipariş etmek veya hoşlandığı bir aktiviteyi planlamak gayet iyi fikir. Bunların hepsi ona değer verdiğinizi gösterir.

4. Ortak hedefler belirleyin.

Birlikte başarmak istediğiniz ortak hedefler belirleyin. Bu, birlikte zaman geçirmenizi sağlayacak ve size bir amaç vererek ilişkinizi güçlendirecektir.

5. Daha esnek bir yapıda olun.

Zıt çalışma saatleri, planların zaman zaman değişmesine neden olabilir. Esnek olun ve birlikte geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için çözüm odaklı olun.

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6. Birlikte kaliteli zaman geçirin.

Bir araya geldiğinizde, kaliteli zaman geçirin. Telefonları kapatın, dikkatinizi birbirinize verin ve birlikte keyifli aktiviteler yapın.

7. Birbirinize mümkün mertebe destek olmaya çalışın. Hayatın yükünü beraber sırtladığınızı hissettirin.

Karşılıklı olarak birbirinizi destekleyin. İş stresiyle başa çıkmak için birbirinize yardımcı olun, başarıları kutlayın ve zor zamanlarda destek olun.

8. Bireysel zamanınızı iyi değerlendirin.

Birbirinizden ayrı olduğunuzda bireysel zamanınızı da kaliteli bir şekilde değerlendirin. Kendi hobilerinize zaman ayırın, kişisel hedeflerinizi takip edin ve kendi iyiliğinizi düşünün.

9. Beklentilerinizi açıkça tartışın.

İlişkinizin ihtiyaçları ve beklentileri hakkında açık olun. Hangi günlerde bir araya geleceğinizi, iletişim sıklığınızı ve ortak aktivitelerinizi belirlemek çok önemli.

10. Güven inşa edin.

Güven, her türlü ilişkinin temelidir. Birbirinize güveninizi kazanmak için dürüst olun, sözlerinizi tutun ve karşılıklı olarak saygıyı koruyun.

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