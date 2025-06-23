Çalışan Bebekli Annelerin En Zorlandığı 12 Şey ve Bunlar İçin Çözüm Önerilerimiz
Sabah uyanır uyanmaz hem bebeğinizi doyurmaya çalışıyor hem de işe yetişmeye mi çalışıyorsunuz? Annelik zaten başlı başına büyük bir emekken bir de çalışma hayatı eklendiğinde işin rengi değişiyor. Üstelik kimse size bunun kolay olacağını da söylemedi. Fakat şunu bilin ki bu süreçte yalnız değilsiniz. Zorluklar gerçek ama çözüm yolları da var. Gelin onlara birlikte bakalım!
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1. Sabahları işe yetişmek için maraton misali hazırlanma ritüeli.
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2. Gece uykusuzluğu.
3. Süt sağmak için uygun ortam bulamamak.
4. Aklınızın hep evde kalması ve bununla birlikte gelen suçluluk duygusu.
5. İş yerinde yaşanılan performans kaygısı.
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6. Kreş veya bakıcı seçimi endişesi.
7. Ev işlerine yetişememek.
8. Kendinize zaman ayıramamak.
9. Sosyal hayattan kopmak ve ilişkilerin zayıflaması.
10. Toplumdan gelen yargılayıcı sözlerle baş etmenin zorluğu.
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11. Yoğun geçen bir günün sonunda dışarı çıkmanın zorlaşması.
12. Büyük çocuğa yetememek…
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