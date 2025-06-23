Çalışan Bebekli Annelerin En Zorlandığı 12 Şey ve Bunlar İçin Çözüm Önerilerimiz

İş yerinde bebeğiniz için süt sağmak, zaman ve mahremiyet açısından ciddi bir planlama gerektiriyor. Hijyenik bir alan bulmak da çoğu zaman kolay olmuyor. Bu konuda yöneticinizle veya insan kaynaklarıyla açıkça konuşmanız çok ama önemli. Size özel, temiz, kilitlenebilir bir alan talep etmelisiniz. Bir de kaliteli bir göğüs pompası, süt saklama kapları ve mini bir taşıma çantası edinmeniz gerek ki her şey elinizin altında olsun. Tabii ki saatlerinizi de bir rutine oturmalısınız. Ayrıca pompa sütyeni gibi elleri serbest bırakan pratik ürünler de günlük rutininizi oldukça kolaylaştırır. Sizin konforunuz, bebeğinizin sağlığı için de çok kıymetli.