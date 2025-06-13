Çağımızın Belirsiz Aşk Formu Situationship’ten Nasıl Çıkılır?

Günümüz ilişkilerinde belirsizlik artık sıradan bir durum oldu. 'Biz şimdi neyiz?' ya da 'Sevgili değiliz ama aramızda bir şeyler var' dediğin biri varsa, sen de muhtemelen bir situationship içindesin. Adını koyamadığın, bir türlü netleşmeyen o ilişkiden yorulduysan bu içeriğe bakmak isteyebilirsin.

Çünkü hayatında aradığın netlik için atman gereken adımlar burada olabilir! 🤔