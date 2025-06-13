Çağımızın Belirsiz Aşk Formu Situationship’ten Nasıl Çıkılır?
Günümüz ilişkilerinde belirsizlik artık sıradan bir durum oldu. 'Biz şimdi neyiz?' ya da 'Sevgili değiliz ama aramızda bir şeyler var' dediğin biri varsa, sen de muhtemelen bir situationship içindesin. Adını koyamadığın, bir türlü netleşmeyen o ilişkiden yorulduysan bu içeriğe bakmak isteyebilirsin.
Çünkü hayatında aradığın netlik için atman gereken adımlar burada olabilir! 🤔
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1. Durumu kabullen ve adını koy.
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2. Kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirle.
3. Partnerinle açık açık konuş.
4. Netlikten kaçana şans verme.
5. Kırıntılarla yetinmemen gerektiğini hatırla.
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6. Kendine ve duygularına saygı duy.
7. Zihnindeki "Belki değişir" algısını kır.
8. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinme.
9. Kendi hayatını ve ihtiyaçlarını hatırla.
10. Duygusal bağı koparmaya cesaret et.
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11. Kendi mutluluğunu kendi ellerine al.
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