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Çağımızın Belirsiz Aşk Formu Situationship’ten Nasıl Çıkılır?

etiket Çağımızın Belirsiz Aşk Formu Situationship’ten Nasıl Çıkılır?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 22:03

Günümüz ilişkilerinde belirsizlik artık sıradan bir durum oldu. 'Biz şimdi neyiz?' ya da 'Sevgili değiliz ama aramızda bir şeyler var' dediğin biri varsa, sen de muhtemelen bir situationship içindesin. Adını koyamadığın, bir türlü netleşmeyen o ilişkiden yorulduysan bu içeriğe bakmak isteyebilirsin. 

Çünkü hayatında aradığın netlik için atman gereken adımlar burada olabilir! 🤔

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1. Durumu kabullen ve adını koy.

Bazen içinde bulunduğu durumu fark etmen veya kabullenmen zor olabilir. Çünkü situationship denilen durumdaşlık halinin esas olayı da budur. Genel olarak kendine veya karşıdakine 'Biz neyiz' dediğinde net bir cevap alamıyorsan, bunun bir situationship olduğunu bilmelisin. Durumu kendine açıkça itiraf edersen, gereksiz beklentilerden ve hayal kırıklıklarından da korunmuş olursun.

2. Kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirle.

Her ilişkide, tarafların beklentisi birbirinden farklı olabilir. Burada önemli olan senin ne istediğindir. Yani bazen gerçekten aradığın şey beklentisiz ve kaygısız bir ilişki gibi duran situationship olabilir. Ancak belirsizlikten yorulmuş da olabilirsin. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını belirlemen, bu ilişkide kalmaya mı yoksa ilişkiden çıkmaya mı karar vereceğine yardımcı olabilir.

3. Partnerinle açık açık konuş.

Birbirini anlamanın en kolay yolu açık iletişimdir. Belirsiz ilişkilerdeki en büyük sorun ise hiçbir şeyin açıkça konuşulmaması, dolayısıyla net olmamasıdır. Bu döngüyü kırmak için karşı tarafa açık açık kendini ifade edebilirsin. Böylece onun hislerini öğrenir ve gerçekten aradığın insan olup olmadığını anlarsın. Eğer sana karmaşık yanıtlar veriyorsa, üzgünüz ama aradığın kişi o olmayabilir!

4. Netlikten kaçana şans verme.

Bir ilişkinin net olmaması, insanı bir noktadan sonra güvensizliğe ve kendinden emin olmamaya itebilir. Eğer karşındaki kişi, bu belirsiz gidişattan memnunsa ve sen değilsen, daha fazla kendini yıpratmanın anlamı olmadığını hatırla. Çünkü bazen karşı tarafı değiştirmek mümkün değildir. Böyle bir ilişkide kalmak sana sadece vakit ve enerji kaybettirir.

5. Kırıntılarla yetinmemen gerektiğini hatırla.

Situationship durumlarında genellikle ortada duygusal kırıntılar vardır fakat genel bir mutluluk yoktur. Yani ufak ilgiler, arada bir atılan mesajlar ya da belirsiz planlar sık karşılaşılan belirtilerdendir. Ancak bunların hepsi bekleyişi artırır ve seni sürekli aynı noktada tutar. Bunun senin için yeterli olmadığını hatırlarsan, seni gerçekten hak eden biriyle birlikte olma şansını da artırırsın. Çünkü seni gerçekten isteyen biri, sana bunu her şekilde göstermeye hazırdır ve asla kırıntılarla yetinmeni istemez.

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6. Kendine ve duygularına saygı duy.

Bir ilişkide mutlu olmak ne kadar önemliyse saygı görmek de aynı şekilde önemlidir. Sürekli belirsizlik içinde kaldığından kendini duygusal olarak yorarsın. Bütün bunlara rağmen vazgeçemediğini düşündüğün an kendine 'Bu ilişki bana gerçekten iyi geliyor mu?' diye sormayı dene. Aldığın yanıt seni tatmin etmiyorsa, kendine saygı duyduğunu hatırla ve bunu sana verecek birine yönel.

7. Zihnindeki "Belki değişir" algısını kır.

Çoğu situationsip, o kişinin ileride değişeceği algısıyla sürer gider. Ama bu sadece kendini kandırmaktır çünkü taraflardan biri değişmeye hiç de meraklı değildir. Eğer aradan aylar geçmesine rağmen belirsiz durumda herhangi bir iyileşme olmadıysa, artık önüne bakmanın zamanı gelmiş olabilir.

8. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinme.

Bazen içinde bulunduğun belirsiz durumdan çıkmanın en iyi yolu, yeni insanlarla tanışmaktır. Hayatında başka seçeneklerin olduğunu görmek, sana yepyeni perspektifler kazandırabilir ve malum kişiyi geride bırakmana yardımcı olabilir. Bu yüzden zamanını ve enerjini başka insanlara yönlendirmekten korkma.

9. Kendi hayatını ve ihtiyaçlarını hatırla.

Belirsiz bir ilişki, hayatının merkezine oturur ve kendinden çok şey götürmene neden olabilir. Buna izin vermemek için olağan akışına bakman ve kendi rutinlerine devam etmen çok önemlidir. Hayatında yapman gerekenlere odaklanır, kariyerin veya hobilerin için vakit ayırırsan, belirsizlikten de kendini koruyabilirsin. Çünkü o kişiye gerektiğinden fazla değer ve vakit harcamamış olursun.

10. Duygusal bağı koparmaya cesaret et.

Bir situationship sadece fiziksel değil, duygusal uzaklaşma da gerektirir. Ona sosyal medyada bakmamak, mesaj atmamak gibi alışkanlıklarını değiştirmen harika bir başlangıçtır. İlk başta sana zor gelebilir, ama birine gerçekten veda etmek istiyorsan bu bağları minimuma indirmen gerektiğini de unutma!

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11. Kendi mutluluğunu kendi ellerine al.

Son olarak, mutluluğu başkasında değil kendi kararlarında aramalısın. Gerçek mutluluk birinin seni seçmesiyle değil, senin seçimlerinle başlar. Eğer belirsiz bir ilişkide sıkışıp kaldıysan, bu basit gerçeği hatırlamak isteyebilirsin. Çünkü mutluluk asla birinin sana vereceği bir şey değildir, aksine senin kendi kontrolünle eline alacağın bir şeydir. Ve sağlıklı bir mutluluk, asla belirsizlik üzerine kurulmaz. 😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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